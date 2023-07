Clima pazzo, è necessaria la prevenzione

Per difendersi dalle pazzie del clima non ci sarebbe necessità di una nuova mentalità. Basterebbe applicare quella già teoricamente esistente, cioè il buonsenso e il rispetto delle regole. Purtroppo non sempre questi due aspetti sono priorità degli stessi cittadini e degli enti pubblici. La recente alluvione, ma anche gli eventi atmosferici sempre più violenti, che piaccia o no, sono la prova che il clima è cambiato. E’ più malvagio e imprevedibile. L’alluvione ha causato danni a Bologna città e in provincia e ha devastato la Romagna. Il commissario per la ricostruzione, generale Francesco Figliuolo, è già all’opera . Anche in città servono opere di prevenzione (vedi l’allagamento di via Saffi) spesso rinviate e alla fine si paga il conto. Nelle campagne servono casse di espansione su fiumi e torrenti (in Romagna non ci sono), canali e fossi vanno tenuti puliti ma spesso le amministrazioni comunali chiudono un occhio (o entrambi) e danno priorità ad altre opere. Anche i proprietari dei campi hanno il dovere, secondo norme ben precise, di tenere efficienti i canali di scolo accanto alle strade, ma spesso ciò non avviene. Serve dunque una presa di responsabilità da parte di tutti, senza scontri e paletti ideologici. Abbiamo preso atto di ciò che c’è da fare e ognuno a questo punto compia il proprio dovere. Il clima non avverte. Quindi sarà meglio per tutti correre ai ripari bene e in fretta.

