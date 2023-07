Clima torrido e imprese, l’idea dei sindacati a Bologna: “Rimodulare gli orari e locali climatizzati”

Bologna, 18 luglio 2023 – Riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro, acqua vicino alle postazioni di lavoro, locali climatizzati dove riposarsi e più pause per riprendersi dalla calura. Le aziende bolognesi, da una prima ricognizione, si stanno attrezzando per rispondere al super caldo.

"Una situazione che – come dice Susanna Sandri che ha la delega alla salute e alla sicurezza nella segreteria della Camera del lavoro – non è eccezionale, visto che il cambiamento climatico ormai è qualcosa di strutturale". Da qui, bisogna correre ai ripari. E la Cgil si sta muovendo per firmare accordi in diverse aziende proprio per mettere nelle condizioni migliori i lavoratori. Sotto le lente, gli edili, ad esempio, che a livello nazionale stanno facendo una campagna di sensibilizzazione sui rischi delle alte temperature.

Del resto, le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35 gradi), così come previsto dall’Inps, possono "costituire un evento che può dare titolo alla cassa integrazione ordinaria" e, "in base alla legge delega 123/07 sulla Tutela della salute e al dlgs 81/08, a fronte della situazione di rischio", i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls e Rlst) possono dare comunicazione a tutti lavoratori interessati di sospendere immediatamente l’attività e l’azienda è obbligata comunque a erogare la retribuzione.

“Al momento non ci sono imprese in città che, per questo, hanno richiesto la cassa integrazione, ma vista l’ondata di calore che durerà anche nei prossimi giorni, magari qualche impresa ci sarà...", dice Sandri.

Per quanto riguarda, invece, le aziende metalmeccaniche, così come quelle tessili e chimiche, sono in corso diversi accordi per ridurre l’orario di lavoro a causa delle temperature elevate. "Dove si può si punta sul cambio dei turni dell’orario, evitando le ore più calde", spiega la delegata della Cgil bolognese alla salute e alla sicurezza.

Di fatto, quindi, chi ha un turno 8-17, lo rimodula anticipandolo alle ore 6-15. Infine, i rider. Anche per questa categoria di lavoratori "ci siamo attivati per garantire maggiori pause per il recupero psicofisico e una riduzione (volontaria) dell’orario di lavoro", spiega Sandri.

La Fiom-Cgil, intanto, sui propri canali web, sta mettendo in fila gli interventi a carico delle aziende per superare la calura. "A Bologna si stanno registrando temperature record che, se connesse con elevati tassi di umidità, aumentano il rischio da stress da calore negli ambienti di lavoro. Questo rappresenta un importante fattore di rischio per la salute su cui l’azienda deve intervenire misurando temperatura e umidità per verificare che ci siano le condizioni per svolgere la prestazione lavorativa in sicurezza". Da affiancare a questa rilevazione, anche gli interventi su acqua, climatizzazione, pause e informazione.

Per ricordare che si può chiedere di garantire tutto questo, c’è un vademecum disponibile sul sito della Fiom di Bologna, con rimandi ai portali della Regione Emilia-Romagna e di Arpae per i consigli su come difendersi dalle ondate di calore, sulla prevenzione nei luoghi di lavoro e sulle previsioni delle temperature dei prossimi giorni.