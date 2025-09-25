Estate, niente vacanze

Matteo Naccari
Estate, niente vacanze
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
GrandineIncidente A1Olio 2025Elezioni Marche Vasco Rossi bigliettiMigliori pizzerie
Acquista il giornale
CronacaClinica mobile in piazza Calori per visite ed esami gratuiti
25 set 2025
ZOE PEDERZINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Clinica mobile in piazza Calori per visite ed esami gratuiti

Clinica mobile in piazza Calori per visite ed esami gratuiti

L’iniziativa ’Salute in Comune’ a disposizione dei cittadini dalle 9.30 del mattino per attività di prevenzione.

Un’iniziativa della campagna ’Salute in Comune’ che fa tappa a San Pietro

Un’iniziativa della campagna ’Salute in Comune’ che fa tappa a San Pietro

Per approfondire:

Arriva a San Pietro in Casale "Salute in Comune", con le sue cliniche mobili per la prevenzione precoce cardiocircolatoria, del diabete e del tumore al seno per i residenti. Visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti come elettrocardiogramma e check diabete per le famiglie residenti, ecografo e mammografo per donne residenti dai 18 ai 44 anni, oggi dalle 9.30 a bordo delle Unità Mediche Mobili in Piazza Luigi Calori. Con l’adesione dell’amministrazione comunale, San Pietro in Casale si mobilita per ospitare le cliniche mobili di "Salute in Comune".

I servizi offerti gratuitamente a centinaia di famiglie, grazie alla sensibilità di aziende locali, sono le visite mediche e gli esami diagnostici di secondo livello. Una delle belle novità di questo progetto innovativo è che le attività economiche sensibili di San Pietro in Casale che partecipano non sono solo "sponsor" ma entrano a far parte loro stesse dell’associazione no profit che sta proseguendo l’azione di sensibilizzazione delle famiglie alla prevenzione, con altre iniziative e con una campagna mediatica che prevede l’invio di quasi mezzo milione di email alle famiglie e alle attività economiche del territorio. In questo modo il "Comitato Progetti Sociali Ets", entità no profit a cui sono associati imprenditori, professionisti e commercianti, dà vita ad una bella iniziativa che nasce dal basso con il sostegno del Comune.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Prevenzionesalute