Clinica mobile in piazza Calori per visite ed esami gratuiti

Arriva a San Pietro in Casale "Salute in Comune", con le sue cliniche mobili per la prevenzione precoce cardiocircolatoria, del diabete e del tumore al seno per i residenti. Visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti come elettrocardiogramma e check diabete per le famiglie residenti, ecografo e mammografo per donne residenti dai 18 ai 44 anni, oggi dalle 9.30 a bordo delle Unità Mediche Mobili in Piazza Luigi Calori. Con l’adesione dell’amministrazione comunale, San Pietro in Casale si mobilita per ospitare le cliniche mobili di "Salute in Comune".

I servizi offerti gratuitamente a centinaia di famiglie, grazie alla sensibilità di aziende locali, sono le visite mediche e gli esami diagnostici di secondo livello. Una delle belle novità di questo progetto innovativo è che le attività economiche sensibili di San Pietro in Casale che partecipano non sono solo "sponsor" ma entrano a far parte loro stesse dell’associazione no profit che sta proseguendo l’azione di sensibilizzazione delle famiglie alla prevenzione, con altre iniziative e con una campagna mediatica che prevede l’invio di quasi mezzo milione di email alle famiglie e alle attività economiche del territorio. In questo modo il "Comitato Progetti Sociali Ets", entità no profit a cui sono associati imprenditori, professionisti e commercianti, dà vita ad una bella iniziativa che nasce dal basso con il sostegno del Comune.