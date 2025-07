Il clochard gentile se n’è andato. Via Altabella piange Franco Arzani

Bologna, 2 luglio 2025 – “L’angolo tra via Oberdan e via Altabella ha un vuoto difficile da colmare. Franco non c’è più”. Non sentiremo più i suoi saluti, i suoi “stellina” o “maestro”, non vedremo più i suoi sorrisi.

Perché Franco, al secolo Francesco Arzani, è scomparso lo scorso mercoledì. Ad annunciare la perdita del 58enne, senza fissa dimora entrato nel cuore dei commercianti dell’area del centro, è Linfa Farmacie con un post su Facebook.

L’uomo aveva ricevuto in regalo proprio dai negozianti un camper in cui vivere, che sostava in via Emilia Ponente, da lì poi sfrattato nel 2023 a causa dei lavori del tram. "Con la sua semplicità ci ha insegnato che la gentilezza non è un gesto eclatante, ma una scelta costante”. “Mancherai proprio come accade per i personaggi importanti della nostra città”, scrive Chiara Pazzaglia, presidente Acli.

m.m.