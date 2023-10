Clochard trovato morto in strada

Il corpo senza vita di un clochard di 54 anni è stato trovato, ieri mattina, a piazza di porta Castiglione. Ad accorgersi dell’uomo, che non si muoveva e non rispondeva, sono stati alcuni passanti, che hanno chiamato il 118. All’arrivo dei sanitari, per l’uomo, originario dell’Est Europa, non c’era più nulla da fare. A porta Castiglione sono intervenuti anche i carabinieri della stazione Bologna, per chiarire le cause della morte. Che, dai primi accertamenti medico-legali, sembra sia dovuta a un malore.