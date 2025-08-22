Clochard violenti, parla Madrid: "Aumentate le pattuglie in strada. E presto incontreremo i negozianti"

Matilde Madrid, assessore comunale alla Sicurezza urbana integrata, dopo gli ultimi fatti di cronaca si può dire ci sia un’emergenza senzatetto in città?

"Gli episodi recenti sono noti, c’è stata una rissa e prima ancora un diverbio molto acceso. Ed è vero che i litigi e queste scene ultimamente sono stati di più, a dimostrazione di una certa aggressività, che produce anche paura nelle persone. Stiamo mettendo maggiore attenzione nel lavoro congiunto che facciamo".

I commercianti di piazza Maggiore e dintorni sono molto preoccupati...

"Abbiamo fissato un incontro con Confcommercio Ascom per la prima settimana di settembre: dovremmo vederci il 4. E ho chiesto al direttore Tonelli di venire assieme ai commercianti".

Quella è una zona calda?

"Piazza Maggiore e piazzetta Guazzalocama anche altri punti intorno a Palazzo d’Accursio. Quello che dicono i commercianti è comprensibile, perché il disagio e le fragilità che si manifestano portano alle conseguenze di cui abbiamo letto. I negozianti chiedono maggiore impegno e vogliono collaborare".

Il Comune che tipo di lavoro sta mettendo in campo?

"Innanzitutto, come ho già detto, la situazione è più che monitorata e molto seguita dalle unità di strada. Queste, ovviamente, conoscono tutte le singole persone che frequentano le piazze. E non è vero che queste persone rifiutano l’accesso in struttura: a volte entrano anche, passano lì qualche notte e poi escono".

Come mai?

"Non resistono perché c’è un grosso problema legato al consumo di alcol e nelle strutture ci sono regole di convivenza".

C’è un tema di dipendenze da affrontare, quindi?

"Sì, perché è un ostacolo a soluzioni più sostenibili per le loro vite. Un paio di vecchie conoscenze hanno accettato di farsi aiutare dal punto di vista sanitario e c’è qualche nuovo frequentatore: la situazione evolve ed è seguita dal punto di vista sociale".

Poi?

"Abbiamo una task force congiunta, tra servizi sociali e pattuglie in strada: ci incontriamo una volta alla settimana per fare il punto, cercando di avere un approccio coerente tra la parte sociale e quella che riguarda la polizia locale. Avevamo già potenziato la presenza della Locale negli ultimi due mesi, ma abbiamo disposto altri presidi".

I senza fissa dimora sono aumentati nell’ultimo periodo?

"Lo dicono anche i commercianti: ci sono sempre stati, non sono aumentati".

La consigliera Scarano (FdI, ndr), però, riporta i numeri delle nuove registrazioni in via Tuccella e sono in aumento...

"È ovvio che c’è una crescita delle richieste di residenza in via Tuccella, ma questo non indica un aumento delle presenze in strada. Questa è una via fittizzia istituita dal Comune che consente a queste persone la possibilità di uscire dalla strada, a partire da un assegno fino a percorsi di inserimento sociale e ad altre forme di sostengo. Avere più registrazioni significa che i servizi stanno funzionando".

Ad oggi quanti sono i clochard in strada a Bologna?

"Oscillano nel corso del tempo: al momento sono circa 130, ma durante l’anno variano da 100 a 150. E di questi circa un terzo è residente sotto le Torri ed è iscritto in via Tuccella".

Cosa significa tutto questo?

"Che c’è un aumento della povertà in Italia e che, quando si raggiunge il risultato di fare ottenere la residenza, si apre una grande porta".

Nel precedente mandato a Bologna era comparso lo strumento del ‘Daspo urbano’ emanato dal Comune. Si replicherà?

"Assolutamento no, in questo mandato l’amministrazione non utilizzerà il provvedimento".

Infine, state studiando un nuovo servizio di accesso ai bagni pubblici per i senzatetto?

"Stiamo lavorando per dare da fine settembre una tessera alle persone senza dimora per usare bagni pubblici senza dover pagare 50 centesimi ogni volta. Così diamo un’alternativa accessibile allla strada, sia per una questione di dignità che per la cura della città".