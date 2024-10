Closer, dentro il reportage. Il festival della fotografia

Torna, nella sua nuova veste rinnovata e ampliata, la settima edizione di CLOSER – Dentro il reportage il Festival di Fotografia di Fotogiornalismo, un evento dedicato alla fotografia sociale e documentaria, da quest’anno con cadenza biennale. Una manifestazione dedicata all’arte della narrazione visiva attraverso l’obiettivo. Il festival avrà luogo da sabato al 3 novembre. Le mostre saranno esposte a Bologna e Budrio e presenteranno lavori di fotografi di fama internazionale e di talenti emergenti. La manifestazione si propone di esplorare e raccontare storie che fanno riflettere, evocano emozioni e stimolano il dibattito su questioni sociali, culturali e politiche rilevanti. Attraverso esposizioni, workshop, incontri con i fotografi, il festival offrirà un palcoscenico d’eccezione per la fotografia di reportage, strumento fondamentale per comprendere il mondo contemporaneo.

Promosso dalle associazioni TerzoTropico-APS e Tempo e Diaframma APS e dalla Pro Loco di Budrio, in collaborazione con il Comune di Budrio e il sostegno del Comune di Bologna, CLOSER Dentro il reportage è un progetto che ha già raggiunto la settima edizione. In mostra sei fotografi, con lavori che spaziano dai conflitti globali alle storie di vita quotidiana allo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale nel mondo, in programma due workshop con sessioni pratiche tenute da esperti del settore, che offriranno l’opportunità di apprendere tecniche fotografiche e validi approcci narrativi.

A Budrio, domenica 27, sarà anche allestito una mostra mercato del materiale fotografico usato e da collezione, al quale si uniranno spazi per esposizione e mercato di volumi di fotografia. "Siamo entusiasti di accogliere artisti e appassionati di fotografia da tutto il mondo", afferma Cristina Berselli, presidente dell’associazione Terzotropico-APS. "Il nostro obiettivo è quello di offrire una piattaforma per storie che meritano di essere raccontate e ascoltate". "In un’epoca in cui le immagini sono onnipresenti e facilmente manipolabili, il fotogiornalismo autentico e impegnato rimane una pietra miliare del giornalismo, essenziale per una società informata e consapevole.

La sua funzione non è solo quella di documentare il presente, ma di preservare la memoria collettiva e di stimolare riflessioni profonde sul mondo in cui viviamo", aggiunge Gabriele Fiolo, Art Director dell’associazione Tempo e Diaframma APS. Il Festival ha avuto il patrocinio della Città Metropolitana di Bologna, del Comune di Budrio e di AIRF (Associazione Italiana Reporter Fotografi). Media partner: QN Il Resto del Carlino, Radio Città Fujiko e Witness Journal.