C’è anche Luca Albertazzi, sindaco di Dozza, nel nuovo consiglio direttivo del Club dei Borghi più Belli d’Italia. L’elezione, avvenuta nel corso dell’assemblea nazionale del sodalizio che accomuna 312 realtà, ha sancito l’ingresso del giovane primo cittadino in rappresentanza dei tredici Comuni dell’Emilia-Romagna aderenti alla prestigiosa progettualità. Un appuntamento funzionale anche all’analisi dell’istantanea legata ai dati del turismo dell’entroterra peninsulare, alle statistiche Istat e alla valutazione delle future potenzialità dei borghi al cospetto dello scenario emergenziale in corso. "Sono molto orgoglioso che Dozza rappresenti l’Emilia-Romagna nel consiglio direttivo del Club – commenta Albertazzi – in quanto elemento qualificante per il nostro paese. Risulta evidente che i borghi hanno mantenuto la loro attrattività anche in questo delicato periodo".

Non solo. "Numeri che sentenziano il momento favorevole delle piccole realtà rispetto alle città d’arte – continua -. A dimostrazione che, in questa fase, viene privilegiato il turismo dell’entroterra". Senza tralasciare l’importanza del necessario supporto all’indirizzo delle singole unità territoriali tramite fondi statali recovery found. "Ritengo importante l’azione presso il Governo per il reperimento di fondi destinati a questi paesi – spiega l’amministratore -. Investimenti sulle infrastrutture quali banda larga e interventi sulla fragilità del territorio dal punto di vista sismico, strutturale ed energetico. Elementi che possono invertire anche la tendenza allo spopolamento di questi luoghi".

Mattia Grandi