C’Mon Tigre, collettori di suoni

Collettore di suoni più che collettivo di artisti (anche se in scena saranno 12), C’Mon Tigre torna al live con ’Lumina–Immersive Frequencies, a Technological Dancefloor’, che fonde musica elettronica, strumenti acustici, robotica e arti visive. Stasera e domani presenterà in prima assoluta questo nuovo capitolo della sua ricerca sonora e visuale al Robot Festival, nel nuovo Spazio Bianco del Dumbo. Bologna del resto è la città che ha visto nascere C’Mon Tigre, un duo che collabora con artisti di vari ambiti: in scena anche un robot percussionista.

C’Mon Tigre, qual è la premessa che porta a questo nuovo progetto, concentrato per ora sullo spettacolo?

"L’idea che sta dietro al live è quella di permettere all’ascoltatore-spettatore di non percepire più quella distanza che solitamente c’è tra palco e platea, dove c’è qualcuno che fa qualcosa e gli altri guardano, ascoltano".

Come avete tradotto l’esperienza?

"Creando un ambiente dove queste distanze sono ridotte, il palco è immerso in mezzo al pubblico, piccolo e un po’ rialzato, permette a tutti di vedere e di girare attorno. Abbiamo voluto includere il pubblico anche attraverso l’illuminazione, dando la percezione di essere all’intero di qualcosa che sta succedendo".

L’ascolto della musica come sarà?

"Non arriverà da un impianto classico ma in cuffia col proprio controllo del volume, collegata a un sistema di spazializzazione audio a 360 gradi, dove è possibile dare una collocazione ai suoni in maniera tangibile. Sarà come se la propria testa fosse al centro del palco con una forte coscienza del suono".

Il ballo è un’importante destinazione per voi, perché?

"Perché è una delle maniere più forti per coinvolgere le persone. Che poi è un concetto relativo, perché il ballo ha tante declinazioni. Quello che voglio io è che le persone percepiscano il suono in maniera corporea e più forte, non solo cerebrale".

L’uso dei cellulari ha compromesso parecchio la percezione fisica a favore di quella visiva. Che ne pensate? Permetterete di usarli?

"Tra le tante cose cui stiamo ancora pensando oggi, poco prima di andare in scena, è che in questo caso crediamo che i telefoni siano davvero inutili: non c’è audio. Però la domanda ce la siamo fatta. Forse sarebbe sensato chiedere alle persone di non usare il telefono...".

Il vostro percussionista è un robot…

"Sì, assomiglia vagamente a un albero, su cui sono state innestate le percussioni reali e etniche provenienti da più parti del mondo. Gli strumenti sono suonati da un apparato meccanico costituito da percussori attivati da impulsi elettrici. Alla centralina che li attiva arriva una partitura pilotata da noi, quindi esegue la parte come un musicista che legge uno spartito".

In oltre dieci anni di vita, dal primo singolo del 2014 ’Federation Tunisienne De Football’ con un video di Gianluigi Toccafondo, come sentite il lavoro che avete fatto?

"Come un unico grande percorso. Siamo nati dalla curiosità di mescolare elementi, anche in maniera iconoclasta. Siamo un collettore di suoni e questo porta a un processo di lavoro che ti fa fare scelte e cambi di percorso".

Benedetta Cucci