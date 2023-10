Cna Bologna, acconciatori ed estetisti in strada per solidarietà

Bologna, 16 ottobre 2023 - Acconciatori ed estetisti in strada per la solidarietà: questo è stato il focus delle iniziative proposte da Cna nel corso di quest’estate, che hanno riscontrato un grandissimo successo. Quattro eventi svolti nelle fiere di diversi comuni della città: la fiera del Carmine di Crevalcore, Montagna in Fiera di Castiglione dei Pepoli, la Festa dell’Uva di Castenaso e la Fiera di San Lazzaro dell’omonimo Comune. “Sono azioni di volontariato e di aiuto per la collettività, essere artigiano non significa solo avere la propria azienda individuale, ma anche essere in grado di lavorare insieme per trasmettere e condividere i propri saperi” ha dichiarato il direttore di Cna Claudio Pazzaglia. Sono infatti moltissimi i saloni coinvolti nell’iniziativa, provenienti da tutte le zone della città e dai comuni limitrofi. “È un lavoro che portiamo avanti da 15 anni, ma i numeri di quest’anno ci hanno piacevolmente sorpreso” ha commentato Rosa Tibaldi, responsabile Cna dell’unità Benessere e Sanità di Bologna.

Sono infatti stati erogati circa 400 servizi tra tagli, pieghe ed estetica, per un totale di quasi 8.000 euro guadagnati, che sono stati interamente devoluti alle associazioni selezionate: i vigili del fuoco e della Protezione civile di Castiglione dei Pepoli, Susan G. Komen Italia per la lotta al tumore al seno, L’acqua e le Rose della Fondazione Policlinico Sant’Orsola e l'Associazione Bussola Onlus. Questo è solo uno dei tanti progetti di solidarietà che porta avanti Cna: ogni primo lunedì del mese al reparto di Oncologia del Sant’Orsola le estetiste Cna affiancano le donne in cura chemioterapica per l’iniziativa ‘Make-up in oncologia’; inoltre in tutti i giorni feriali sono garantiti ai pazienti del Sant’Orsola tagli di capelli e messe in piega gratuiti, grazie al centro benessere L’acqua e le Rose, realizzato proprio dalla fondazione Sant’Orsola nel padiglione 2 del Policlinico. Infine, le attività del ‘Comitato acconciatori ed estetisti in strada’ si svolgono soprattutto durante le fiere estive, sfruttando gli spazi aperti, ma il Comitato si rende disponibile a essere presente anche ad eventuali manifestazioni ‘indoor’.

