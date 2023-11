Cna bacchetta. Ravaglia:: "Parte male"

Il nuovo corso di Bologna Welcome non esalta gli artigiani di Cna Bologna. "Tutti siamo suscettibili di miglioramento, ci mancherebbe – dice Paolo Carati (foto), presidente di Cna Bologna e ristoratore –. Che si faccia un ‘ponte’ con Modena, benissimo. Che si diluiscano le ‘brillanti stelle modenesi’ con la nostra proposta cittadina potrebbe essere un’azione di marketing internazionale, senza dubbio. Ma ancora una volta si trascurano le potenzialità di Bologna. Ancora una volta, se mi si permette, si alza ‘troppo’ lo sguardo e si rischia di perdere le cose buone che abbiamo intorno".

Il riferimento è alle prime dichiarazioni di Daniele Ravaglia da presidente della Fondazione Bologna Welcome, che, fra le altre cose, ha detto che "serve un’ulteriore riqualificazione dell’accoglienza. Bologna, a differenza delle altre grandi città, non ha ristoranti stellati e ha appena un albergo a cinque stelle".

Parole che non sono piaciute a Carati: "Nel 2000, in occasione di Bologna città Europea della cultura – spiega – ci trovammo in un percorso non semplice ma che ci fece prendere coscienza del ruolo non solo di ristoratori ma al contempo di ‘ambasciatori’ di questa città. Da quel nucleo ad esempio prese il seme una associazione come TourTlein. Nel tempo non sono mancate le soddisfazioni una intera generazione è cresciuta, lavorando sodo e con grande attenzione alla tradizione. Col tempo si è vista anche qualche stella, poche, pochissime senza ombra di dubbio, ma di indiscussa qualità in centro e nei comuni limitrofi".

Ecco, che allora, conclude Carati, è "qui che Bologna Welcome, e sottolineo Bologna, può finalmente giocare un ruolo importante, cosa che non era riuscita in passato ad altri enti o istituzioni. Ma se il buon giorno si vede dal mattino, questo ancora non emerge, almeno a leggere le prime dichiarazioni".