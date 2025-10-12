Cna: "Dal sindaco dichiarazioni non condivise"

"La situazione viabilità è grave, ma non deve diventare un mero dibattito politico". Chiare le parole di Cristina Tullini (nella foto), presidente Cna Terre di Pianura, a seguito delle dichiarazioni furenti di Bruno Bernardi, sindaco di Molinella, nei confronti della Città Metropolitana per la difficile viabilità del territorio della Bassa. "La situazione delle infrastrutture viarie che collegano Molinella a Bologna, Ferrara, Ravenna e Imola è oggettivamente di criticità – spiega Tullini –. Con un ulteriore aggravamento a seguito del crollo del Ponte della Motta avvenuto con l’alluvione del 2023 che ha isolato ancora di più questa area della Città Metropolitana e per questo abbiamo accolto l’invito del Comune a costruire un documento condiviso per sensibilizzare Città Metropolitana a individuare soluzioni. Allo stesso tempo siamo fortemente convinti che il confronto tra le istituzioni coinvolte debba rimanere nel merito oggettivo delle questioni e non trasformarsi in uno scontro tra schieramenti politici contrapposti". Da Cna Terre di Pianura, poi, aggiungono: "Come avevamo espresso direttamente al sindaco eravamo pronti a lavorare per produrre un documento condiviso dalle parti da inviare alla Città Metropolitana. Attendevamo di leggere una proposta di testo elaborata dal Comune per poter dare il nostro contributo positivo sull’analisi delle problematiche e abbiamo invece già letto le conclusioni del sindaco sulla stampa. Condividiamo l’importanza di stimolare gli enti preposti ad individuare e attuare interventi per migliorare la viabilità di Molinella, ma non l’approccio adottato dal Comune".

z. p.