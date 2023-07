Cna, decalogo per le imprese del futuro

"Dobbiamo pensare un futuro diverso. È tempo di mettere al centro la sostenibilità e la responsabilità sociale delle imprese, sapendo che la ricerca di un nuovo futuro richiede impegno e coraggio". Parole del presidente Paolo Cavini all’assemblea regionale della Cna Emilia-Romagna sul tema "Rigenerare il futuro: l’urgenza di andare oltre", nel corso della quale si è parlato delle prospettive del mercato italiano e delle sfide che attendono piccoli e medi imprenditori. Relatori, oltre a Cavini, il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei; la scrittrice e divulgatrice scientifica Gabriella Greison; il presidente di ASviS, Pierluigi Stefanini; l’assessore regionale allo sviluppo economico e alla green economy, Vincenzo Colla, e il presidente nazionale della Cna, Dario Costantini. "La piccola impresa e l’artigianato richiedono coinvolgimento di capacità e carisma, per dirla in termine teologico – ha detto il cardinale Zuppi –. Nelle piccole imprese c’è un coinvolgimento relazionale indispensabile, che manca invece quando ci si deve confrontare con le multinazionali. La tentazione di rigenerarsi rubacchiando qualche formula, magari speculativa, non è un piano che sa davvero guardare al futuro".

Cavini ha sottolineato che il cambiamento al quale guarda la Cna si basa sulla creazione di una società più giusta, nella quale l’impresa guardi non soltanto al profitto, ma anche alla responsabilità sociale. Sono anche stati delineati i dieci punti fondamentali del cambiamento che la Cna vorrebbe. Tra questi, si evidenzia l’importanza di garantire la dignità del fare impresa, la tutela della dignità del lavoro e della persona, il benessere e la salute delle persone, l’attrattività di talenti e del saper fare, la valorizzazione delle competenze locali e l’attenzione ai luoghi del vivere, la promozione della mobilità sostenibile, l’importanza dell’alleanza europea, la tutela della crescita demografica e l’impatto positivo dell’immigrazione, infine la salvaguardia del pianeta attraverso misure integrate per affrontare la crisi climatica.

Nicola Maria Servillo