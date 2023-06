Cna e Unibo: un’intesa per crescere Ricerca, innovazione e sviluppo

Cna Bologna e Università rinnovano per altri cinque anni l’accordo di collaborazione che ha, fra gli obiettivi, la creazione di nuove imprese e nuovi imprenditori, la formazione di giovani per le aziende che faticano a trovare personale specializzato, la progettazione di nuove attività di ricerca e sviluppo per "portare a mercato" l’innovazione, il sostegno all’avvio di nuovi processi per la digitalizzazione.

L’intesa – siglata la prima volta nel 2011 – è stata rinnovata ieri da Antonio Gramuglia, presidente Cna Bologna e Giovanni Molari, retore dell’Alma Mater. Punta a consolidare un rapporto che, allo stesso tempo, sostiene la crescita delle imprese e potenzia l’Ateneo. "L’Università, senza imprese, perde il contatto con la realtà, resta sui libri – commenta Molari –. Le imprese, senza l’Università, perdono le competenze necessarie per crescere".

L’impegno di Cna, assicura Gramuglia, "è ora quello di coinvolgere di più anche le microimprese". Perché "l’innovazione, il trasferimento tecnologico, le elevate competenze dei propri dipendenti sono valori essenziali per un’azienda che vuole svilupparsi sul mercato. Ancora di più in questo periodo in cui le imprese devono affrontare sfide ‘epocali’ praticamente ogni anno. Avere al proprio fianco un’Istituzione come l’Unibo è una garanzia".

L’accordo prevede collaborazioni nello svolgimento di specifici progetti di ricerca, che potranno coinvolgere gruppi di ricerca dell’Università e le imprese di Cna Bologna. Per esempio: partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca nazionali ed internazionali; attività di ricerca finanziate da Cna e dalle sue imprese; borse di studio e assegni di ricerca.

Prevista anche la collaborazione in attività didattiche nelle aree di interesse delle Pmi: attività formative che rientrano nel percorso diretto al conseguimento della laurea, corsi di formazione post-laurea. L’Università può attribuire incarichi didattici ad esperti qualificati di Cna o delle sue imprese. L’accordo dà inoltre la possibilità per gli studenti di svolgere tirocini curriculari nelle imprese.

Cna Bologna ha rivolto un questionario a un centinaio di imprese associate, fra quelle più strutturate: oltre dieci dipendenti e fatturato sopra il milione di euro. Tema, proprio il rapporto con l’Ateneo.

Il 37% delle imprese interrogate ha attivato tirocini curriculari con laureandi dell’Alma Mater; il 22% ha attivato contratti di ricerca e sviluppo con dottorandi o ricercatori; il 15% ha usato la strumentazione dei laboratori dell’Alma Mater.

Ancora: il 7% ha avuto accesso a brevetti sviluppati dallo stesso Ateneo, il 7% ha partecipato assieme a Unibo a bandi e programmi di ricerca, il 48% invece non ci ha mai collaborato. Di queste ultime, il 52% sarebbe interessato a tirocini curriculari con laureandi, il 30% alla partecipazione a bandi e programmi di ricerca, il 18% all’utilizzo di laboratori, il 18% all’accesso a brevetti, il 15% ad attivare contratti di ricerca con dottorandi o ricercatori, l’11% a partecipare alla costituzione di startup e spin-off in casa Alma Mater.

Ieri, alla firma dell’accordo nella sede di Cna Bologna, erano presenti i titolari di alcune aziende socie: Effe-Gi Impianti, Lamipress, Arti Grafiche Reggiani, Eostech, Tecnocupole Pancaldi, gruppo Fmb, Dismeco. Aziende cresciute in questi anni anche grazie ai tirocini curriculari ed extracurriculari e al canale acceso con l’Ateneo. C’è chi sviluppa fisioterapia virtuale (con sensori ad hoc nelle scarpe degli anziani),chi ha scelto ormai soltanto carta e cartone ‘green’ per la propria produzione di imballaggi, o ancora chi tratta i rifiuti in modo sempre più circolare.

