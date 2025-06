Cna, ecco l’impresa eccezionale. La festa degli artigiani in Piazza

In una piazza Maggiore stracolma di persone è ‘andato in scena’ lo spettacolo ‘L’impresa eccezionale. La nostra esperienza, il vostro futuro’, serata speciale organizzata e donata da Cna ai bolognesi per condividere la storia e i valori che da sempre contraddistinguono le imprese artigiane. Tanti i momenti emozionanti, certamente quando Fiorella Mannoia ha cantato ‘Felicità’ e ‘La casa in riva al mare’ di Lucio Dalla, tutta la piazza ha cantato con lei.

"È vero, come dice la canzone di Lucio Dalla, ‘l’impresa eccezionale è quella di essere normale’ e le nostre aziende sono eccezionali proprio per come vivono e lavorano nella quotidianità: normalmente – ha affermato Antonio Gramuglia, presidente di Cna –. Ma è una normalità che significa alzare la saracinesca e aprire l’azienda tutti i giorni, essere un presidio di legalità, non mollare mai anche quando arrivano il Covid e le alluvioni, quando si combatte la burocrazia. E sono anche tante startup che nascono e vogliono crescere. E sono tutte aziende che restano in Italia. Cna per loro è una casa, crede nel valore della comunità, le affianca, perché andare insieme e non da soli a lottare sul mercato, è molto meglio".

‘L’impresa eccezionale’ è stata dunque una narrazione sulla ricchezza economica e culturale del nostro territorio bolognese, focalizzandosi sulle imprese artigiane e sulla Cna di Bologna. E sono state proprio quattro aziende ad avere portato la propria testimonianza di questa ricchezza.

Presenti Max Poggi, cuoco la cui fama va ben oltre Bologna, Stefania Marocchi, che ha portato la storia di ‘Rilievi’, Lorenzo Agostini con la sua Adaptronics, Ilaria Malagutti presentando la sua Mammut Film, Jacopo Veneziani e Roberto Serra ‘Bertein’, oltre a Mannoia. Grande successo la consegna di una storica maglia del Bologna calcio al giornalista Massimo Gramellini: "La mia famiglia prima di venire ad abitare a Torino era grande tifosa del Bologna", ha detto. L’iniziativa ha visto il contributo della Camera di Commercio di Bologna e il patrocinio del Comune, oltre alla partnership di Banca di Bologna e Bcc Felsinea.