Cna: "Il turismo deve essere rivisto Offerte a 360 gradi per tutto l’anno"

Un Appennino che sia in grado di attrarre turisti tutto l’anno e non sono quando i mesi invernali vedono imbiancata la vetta del Corno alle Scale. Questa è la direzione indicata da Cna Bologna, per un appello che è già stato comunque raccolto dalla Regione Emilia Romagna.

"La montagna senza neve – spiega il vicepresidente di Cna Bologna Marco Gualandi - ha un forte impatto economico negativo sulle strutture turistiche e ricettive, ma anche le aziende dell’indotto e comunque tutta l’economia dell’Appennino rischiano di subire danni se non immediati certamente concreti nel futuro. Parliamo di circa 500 aziende se pensiamo solo all’Alta Valle del Reno. Per questo motivo è opportuno che il turismo in Appennino vada rivisto".

La strada è quella di valorizzare quello che è già presente organizzandolo in una serie di pacchetti da offrire ai turisti.

"Dobbiamo puntare – conclude Gualandi- su una offerta che viva 365 giorni all’anno e non sia legata solo alla presenza o meno della neve. Le opportunità ci sono: in attesa che le Terme di Porretta siano a pieno regime, si può sfruttare il cosiddetto turismo slow, quello dei sentieri, che stanno avendo un successo clamoroso. E già si potrebbe sviluppare un nuovo percorso, la ‘Via Mater Dei’, un percorso religioso che in questo momento arriva fino a Riola, ma potrebbe risalire fino all’Alta Valle del Reno e proseguire ancora molto oltre".

Sulla stessa lunghezza d’onda le parole dell’assessore regionale Andrea Corsini, che ha già trovato le risorse per far partire un primo piano di investimenti. "Sulla montagna non siamo all’anno zero - afferma Corsini-. Investiamo mezzo milione all’anno in promozione, comunicazione e partecipazione alle fiere più importanti del settore. E quest’anno abbiamo già previsto un aumento del 30 per cento per sostenere il turismo green, senza dimenticare che abbiamo rafforzato con un milione di euro di risorse regionali il fondo nazionale per gli investimenti di riqualificazione dei percorsi e i sentieri per camminatori e ciclisti. Inoltre, insieme ad Apt, lanceremo per il 2023-2024 il nuovo progetto ‘Destinazione Appennino’ che sarà finanziato con 600mila euro l’anno proprio per spingere la montagna come vacanza attiva, esperienziale e di benessere lungo 365 giorni all’anno".

Massimo Selleri