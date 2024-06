Cna, imprenditori a confronto ’Speed date’ di lavoro per crescere

Far incontrare 160 imprenditori, molti dei quali non si erano mai conosciuti prima. Un tavolo per ogni gruppo. Dopo ogni pietanza, ci si scambiano i posti e i commensali, aumentando la possibilità di conoscere nuovi possibili clienti, fornitori, supporter o partner. È il modo di incontrarsi e ‘fare business’ informale promosso da Cna Giovani Imprenditori Bologna, che mercoledì sera ha organizzato un nuovo Eat To Meet. La serata si è svolta presso l’Hotel Living Place di Villanova di Castenaso. Nel menù della serata anche un ‘aperitivo’ dedicato alla formazione.

Speaker è stata Giulia Lapertosa, fondatrice di Carriere.it e giovane imprenditrice inserita da Forbes tra i 100 Under 30 italiani leader del futuro. "Formazione e networking sono ormai diventati il ‘marchio di fabbrica’ dei giovani imprenditori Cna. è quello che facciamo e che cerchiamo di comunicare agli altri giovani imprenditori come noi. Sono momenti di crescita personali, storie reciproche di successi e anche insuccessi, comunque opportunità di miglioramento. Occasioni di cenare insieme, chiacchierare, scambiare opinioni sul proprio business e sui momenti belli che rappresentano la realtà di ognuno di noi", spiega la presidente dell’associazione, Martina Stanzani.

"Viene data l’opportunità di fare relazioni, una delle tante attività che Cna fa e continua a fare, perché siamo sicuri che da soli non si va da nessuna parte. Bisogna rispondere velocemente ai cambiamenti e per fare questo occorre investire nelle relazioni commerciali, creare connessioni, mettersi insieme ad altri imprenditori mescolando idee, progetti e competenze", sottolinea Antonio Gramuglia, presidente Cna Bologna.

Gettando uno sguardo sulla giovane impresa bolognese, dalla Camera di Commercio di Bologna risulta che nel 2023 erano attive 6.330 imprese con titolare under 35 nella città metropolitana di Bologna, nel 2022 erano 6.110. Per quanto riguarda le start up innovative, con le sue 300 imprese Bologna continua ad essere la quinta città in Italia come numero, mentre l’Emilia-Romagna con 916 start up innovative continua ad essere la quarta regione in Italia. Focalizzandosi sul mondo Cna Bologna, nel 2023 Cna ha fatto nascere 227 nuove imprese, molte delle quali con titolare giovane, con una crescita del 16,4% rispetto al 2022.