Cna in assemblea all’Istituto Montessori - Da Vinci per rinnovare le cariche associative

La Cna si ritrova per rinnovare le cariche sociali. Si svolgerà sabato 29 alle 10.30 all’Istituto Montessori-Da Vinci in via Daldi e Matteucci 1 l’assemblea elettiva di Cna Area Appennino Bolognese. Dalla pianura le assemblee elettive Cna si spostano in montagna, ma non cambia la filosofia che le ha contraddistinte finora, ovvero di essere ospitate in un istituto scolastico, un modo concreto di avvicinare ulteriormente mondo della scuola e mondo delle imprese.

L’assemblea è aperta a tutti gli associati Cna dell’Area Appennino Bolognese che eleggeranno i loro rappresentanti. Dopo la parte elettiva, si svolgerà un convegno, aperto a tutte le imprese. Si partirà dunque con l’intervento di Silvia Bernabei, attuale presidente della Cna dell’Appennino. Dopo il suo intervento, si procederà all’assemblea elettiva nella quale saranno eletti presidente e componenti della presidenza.

Quindi, inizierà il convegno aperto dai saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Nanni. Si parlerà di digitalizzazione con Alex Zanon, consulente e docente di scienze comportamentali che affronterà il tema “Etica dell’intelligenza Artificiale: scenari e riflessioni sul dark side”. Il convegno sarà concluso da Marco Gualandi, vicepresidente Cna Bologna.