Cna in campo a Caivano contro il degrado

Voucher per acquistare nuovi elettrodomestici a prezzi scontati se si porteranno quelli vecchi e rotti nei punti di raccolta. Dismeco porta il suo modello di economia circolare a Caivano, comune del Napoletano di cui è tornati a parlare nei giorni scorsi dopo i drammatici fatti di cronaca che hanno coinvolto due bambine. Dismeco, azienda di Lama di Reno (Marzabotto) che fa parte di Cna Industria Green Bologna, sarà partner del Comune di Caivano nel progetto ’Caivano Miniera Urbana’.

"Il progetto punta a incrementare la raccolta differenziata a Caivano anche attraverso il metodo della scontistica. Non solo. A favorire anche il riuso degli elettrodomestici che saranno portati nei centri di raccolta, riprendendo quindi il metodo del ‘Progetto Utile’ che Dismeco, Cna, Hera e la Città Metropolitana di Bologna hanno lanciato da tempo nell’area bolognese", spiega il titolare dell’azienda, Claudio Tedeschi, che da consulente promuoverà e lavorerà alla buona riuscita del progetto. "Il problema dei rifiuti a Caivano è molto grave. Ci sono enormi quantità di rifiuti abbandonati o che vengono bruciati. Degrado ambientale che certamente porta anche a degrado sociale. Il Comune di Caivano, dunque, ha deciso di puntare ad una forte inversione di tendenza, coinvolgendo Dismeco: i cittadini saranno sensibilizzati a differenziare e portare i rifiuti in centri di raccolta e informati sui corretti comportamenti per la raccolta differenziata", precisa l’imprenditore. "Ogni sabato potranno portare i Raee, i rifiuti elettrici, elettrodomestici usati, in punti dove potranno ottenere voucher per acquistare nuovi elettrodomestici a prezzi scontati, simili a quelli conferiti. L’obiettivo è migliorare la situazione dei rifiuti a Caivano, ma la speranza è che comportamenti corretti e virtuosi abbiano poi anche un impatto sociale", conclude Tedeschi.