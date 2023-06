Cna: "La Bretella sarà tema nazionale"

Bretella in Appennino, avanti tutta. Questo tema sarà sempre più di dimensione nazionale. Cna insieme alle altre associazioni di categoria e agli stakeholder del territorio scriverà un documento comune indirizzato a Governo e Regione in cui si solleciterà questa infrastruttura.

Sono i risultati della visita alle aziende dell’Appennino realizzata ieri dal presidente nazionale Cna Dario Costantini. Accompagnato da Antonio Gramuglia presidente Cna Bologna, Marco Gualandi vicepresidente Cna Bologna, Silvia Bernabei presidente Cna Area Appennino bolognese e Claudio Pazzaglia direttore Cna Bologna, ha visitato le aziende Piquadro e Metalcastello. Presente anche Silvano Palmieri di Palmieri Group.

"Ho incontrato imprese di grande eccellenza – ha commentato Dario Costantini – che vogliono restare in questo territorio. Ho sentito dalla loro voce quanto i collegamenti tra la montagna e la pianura siano difficoltosi. Porterò questi problemi all’attenzione del Governo e delle forze politiche nazionali perché si dia una risposta positiva alle richieste delle imprese".

"E’ stata una giornata positiva – aggiunge Antonio Gramuglia, Presidente Cna Bologna -. Crediamo che il contributo che Cna nazionale darà grazie alle sue relazioni con le Istituzioni nazionali sarà fondamentale”.

Nella sede di Metalcastello, l’assessore regionale Igor Taruffi ha precisato: "Come ho già detto la Regione non è assolutamente contraria alla Bretella tra la valle del Reno e del Setta. Nel piano regionale non è prevista, ma non ci sono preclusioni verso questa infrastruttura. Il tema è semplicemente se ci sono i fondi per finanziarla e questo lo può decidere il ministero delle Infrastrutture da cui dipende l’Anas. Insomma è il Governo che deve decidere se l’opera si deve e si può fare".

"Oggi è una bella giornata – ha affermato Stefano Scutigliani amministratore delegato di Metalcastello – aver messo intorno ad un tavolo imprese, assessori e un’associazione come Cna è stato importante per il futuro della montagna. In Appennino esistono eccellenze imprenditoriali che non esistono altrove. Ci tengono in vita innovazione, brevetti e know how. Ma è necessario che i collegamenti ci sostengano e non ci ostacolino. Per cui avanti tutta con la proposta della Bretella".

Stefano Scutigliani è anche un dirigente di Confindustria Emilia Centro e ha tenuto a ribadirlo durante il suo intervento.

Stesse tonalità da Piquadro: "Una logistica efficace non solo aiuta a far correre le merci ma può anche attirare talenti sul territorio dell’Appennino – ha spiegato Pierpaolo Palmieri, direttore commerciale Piquadro -. Talenti che possono arrivare ma potrebbero anche andarsene se le difficoltà dei collegamenti fossero troppo gravi. Per cui riteniamo meritoria l’azione di Cna".