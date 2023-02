Cna: "Le aziende soffrono, ma resistono"

Le imprese dell’Alto Reno non intendono gettare la spugna sebbene la loro esistenza sia messa a dura prova dalla mancanza di infrastrutture e dal costo dell’energia e delle materie prime. E’ questa la sintesi di un sondaggio che è stato svolto dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato (Cna di Bologna). E’ stato intervistato un campione di 200 aziende che hanno la loro sede nei comuni che compongono le diverse zone industriali. Si è andati da Grizzana Morandi a Castel d’Aiano, passando per Castel di Casio, Alto Reno Terme e Gaggio Montano, con la lettura dei questionari combinati che hanno dato risultati molto omogenei sebbene le zone interpellate siano molto diverse tra loro. "Dal sondaggio – spiega Silvia Bernabei, Presidente Area Appennino Cna Bologna – emerge una preoccupazione delle aziende per l’immediato futuro, ma non c’è assolutamente la voglia di arrendersi. Lo dimostra il fatto che nonostante previsioni di fatturato non brillanti, le previsioni sull’occupazione e sugli investimenti siano ancora positive. Certamente le scelte che verranno fatte sul turismo incideranno molto non solo sulle imprese del settore, ma in generale su tutte quelle dell’Alto Reno".

Nell’ultimo trimestre del 2022 il 60% delle aziende lamentano una diminuzione del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e per l’anno in corso prevale la preoccupazione con il 61% delle imprese che prevede una diminuzione del fatturato, mentre il 23% ritiene vi sia una stabilità e solo il 13% ha un orizzonte di crescita. Per quasi tutti gli interpellati occorre trovare una via di sviluppo che non limiti l’attività turistica ai tre mesi estivi o al periodo invernale andando a rimorchio del Corno alle Scale. "Dobbiamo prevedere un piano di destagionalizzazione di questo settore – conclude Bernabei - e potenziare un turismo che viva 365 giorni all’anno. E’ possibile raggiungere questo obiettivo solo se vi saranno più bandi dedicati alle aziende della filiera turistica. Sul tema delle infrastrutture, le imprese hanno suggerito di puntare su un rafforzamento di quelle della mobilità con un potenziamento della ferrovia aumentando il numero delle corse, con bus navetta che colleghino i Comuni dell’Alto Reno in tempi accettabili, con un miglioramento della statale Porrettana e la realizzazione della Bretella RenoSetta". Nonostante i tempi siano quelli delle vacche magre, il 41% delle aziende intervistate ha dichiarato di confermare gli investimenti programmati.

Massimo Selleri