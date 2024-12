Cna, le sfide del futuro: a colloquio con de Pascale e Priolo

Un incontro per il futuro economico della regione si è tenuto a CNA Emilia-Romagna, dove il presidente di CNA Emilia-Romagna Paolo Cavini e il segretario Diego Benatti, insieme alla presidenza regionale della Confederazione e dei presidenti regionali dei mestieri, hanno accolto il neoeletto presidente della Regione, Michele De Pascale, e la presidente facente funzione Irene Priolo. Al centro della discussione: le sfide e le opportunità per le oltre 60 mila imprese associate, cuore pulsante di un’economia regionale in evoluzione. L’appuntamento non è stato solo simbolico, ma ha rappresentato un segnale concreto di apertura al dialogo tra le istituzioni e il mondo imprenditoriale, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del territorio.

De Pascale ha lanciato un chiaro messaggio di apertura al dialogo durante l’incontro e ha ribadito la volontà di costruire un rapporto solido e proattivo con le associazioni di categoria: "Voglio portare tutto sul tavolo, discutere senza filtri. È fondamentale che l’intero Consiglio regionale sia coinvolto, non solo la Giunta". Tra i temi chiave citati, la sanità sarà cruciale per l’intera legislatura, ma l’emergenza più immediata riguarda la gestione delle conseguenze dell’alluvione, ormai un problema regionale e non più circoscritto a Bologna e alla Romagna.

"Oggi gettiamo le basi per una collaborazione che punta a valorizzare il nostro patrimonio imprenditoriale, creando le condizioni per un futuro prospero e inclusivo – ha dichiarato il presidente di CNA Emilia-Romagna Cavini –Le nostre imprese sono il cuore pulsante del territorio, ma senza una strategia condivisa rischiamo di compromettere non solo la competitività, ma anche il tessuto sociale. Serve essere pronti a integrare giovani provenienti da ogni contesto".