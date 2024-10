Cna, scommessa sui giovani: "Investire nella formazione"

Il territorio va tenuto sotto attenzione, perché le criticità ambientali piegano le gambe all’impresa. Sul tavolo vengono messe però anche la necessità di condizioni agevolate sul piano fiscale e iniziative che possano promuovere il passaggio generazionale nelle imprese: dai percorsi formativi di carattere gestionale ad accordi con il sistema bancario per aiutare i subentri. A valle dell’assemblea regionale di Cna, che si è tenuta a Bologna, al Dumbo-Binario centrale, con la partecipazione dei candidati alla presidenza dell’Emilia-Romagna, Michele De Pascale, Federico Serra ed Elena Ugolini, il presidente di Cna regionale, Paolo Cavini, rilancia le proposte per un settore fatto di circa 64mila micro, piccole e medie imprese affiliate.

Cavini, dal vostro settore parte un invito ai giovani. Come può la politica regionale, a fronte dell’inverno demografico, aiutare il ricambio generazionale?

"Tra le imprese della regione, il 98% ha meno di quindici addetti e rappresenta il 65% dell’occupazione. Va considerato che oltre 10mila attività sono guidate da over 65. Per questo bisogna trovare modi e risorse per valorizzare e fare conoscere questo settore strategico per il sistema economico in generale. Non bisogna dimenticare infatti che se le multinazionali sono così presenti nel nostro territorio, è perché esiste un tessuto artigianale di elevata qualità. Per questo occorre puntare su un investimento in promozione e formazione professionale, con progetti per giovani anche all’estero".

Ancora una volta il maltempo ha messo in ginocchio la regione. Quali gli impatti per la vostra categoria?

"Il territorio va attenzionato. Non possiamo vivere sotto scacco. L’alluvione del 2023 ha coinvolto circa 500 imprese affiliate Cna con danni da 10mila a tre milioni di euro. Gli ultimi eventi hanno colpito già oltre 150 attività. Per questo servono investimenti importanti, anche sulle infrastrutture. Serve una maggiore connessione all’interno della rete infrastrutturale regionale, per migliorare e velocizzare i collegamenti".

La transizione ecologica, definita nell’ambito del Patto per il lavoro e per il clima della Regione, rappresenta un’opportunità per le imprese?

"È una sfida che cogliamo, ma che per portare risultato deve essere finanziata con risorse pubbliche. Inoltre, nell’attuazione delle politiche green è necessario governare le criticità. Non possiamo permettere di perdere pezzi e penalizzare alcuni settori. In questa regione la sensibilità degli imprenditori su questi temi, come sulla sicurezza sul lavoro, è alta e quindi è un buon punto di partenza per politiche innovative".

Tra le grandi misure di incentivo pubblico attuate finora, figura il Superbonus 110. Cosa resta dopo la sua fine per il settore dell’edilizia?

"Innegabile che sia stata un’opportunità economica ampia. Sul settore delle costruzioni e sul calo delle attività intervengono però tanti fattori, dall’alto costo del denaro al contesto generale. Il futuro sta nel cogliere le opportunità della rigenerazione urbana".