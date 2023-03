Bologna, Cna porta i ragazzi a scuola di artigianato

Bologna, 20 marzo 2023 – Ragazzi sui banchi, a lezioni di artigianato. ‘A Scuola in Bottega’ è il progetto di Cna che connette le nuove generazioni – in questo caso gli alunni dell’Istituto Guinizzelli-Carracci di via Ca’ Selvatica – al settore degli artigiani sotto le Due Torri. Il corso extracurriculare ha lo scopo di insegnare agli alunni della scuola media il mestiere della liuteria, della ceramica, della sartoria e della lavorazione dei metalli.

Sono infatti quattro gli esperti bolognesi che guideranno i giovani durante questo percorso: Leonardo Dingi, restauratore di metalli, Maddalena Papini, dell’associazione ‘Vicini d’Istanti’, che si specializza nella lavorazione di stoffe etniche, Simona Ragazzi, ceramista, artista eclettica che si occupa principalmente di scultura che abbina lavori grafici, pittorici, fotografici e installativi e Fabio Ferlini, liutaio che progetta chitarre e bassi fatti su misura. In ballo ci sono soprattutto lavori che oggigiorno si frequentano meno, col risultato che le aziende, da anni, non trovano i profili richiesti.

Le prime classi della scuola, complessivamente 200 studenti, saranno coinvolte prima con lezioni teoriche. Al termine di questa fase propedeutica, i partecipanti saranno liberi di scegliere se proseguire il percorso o no iscrivendosi a un laboratorio pomeridiano facoltativo. Per i ragazzi del secondo anno che hanno partecipato all’edizione dell’anno precedente ci sarà un altro corso più approfondito fatto a posta per loro.

Durante i corsi si potrà apprendere la lavorazione dell’argilla, la creta e dei metalli. Per la

sartoria si lavorerà alla progettazione di capi, realizzazione di modelli su carta, taglio, imbastitura e cucito. Per la liuteria, l’obiettivo è realizzare degli ukulele, le piccole chitarre hawaiane. L’iniziativa è in parte finanziata da Cna Bologna e utilizza i fondi del programma operativo Nazionale ‘Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento’ 2014-2020.