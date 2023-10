Cns scommette sull’innovazione: "Sfida Pnrr tra servizi e green"

Alessandro Hinna, presidente di Cns (Consorzio nazionale servizi), partiamo dai numeri. Che anno è stato il 2022?

"Un anno importante: abbiamo partecipato a 183 gare e ne abbiamo vinte cinquanta, per un valore di 567,4 milioni, anche in settori nuovi di attività, come gestione di Cup, lavori e digitalizzazione. C’è poi il grande tema del Pnrr: su questo fronte ci siamo aggiudicati tredici gare per un valore di 153,9 milioni (vinte anche tre gare Consip, valore 208 milioni), ma vorrei introdurre una riflessione..."

Prego.

"Il Pnrr è il grande elemento di discontinuità di questo momento storico, che giudico molto interessante per due contingenze non banali che creano un cambio di paradigma. Da una parte ci sono il Pnrr e la logica sulla quale è costruito, lavorare per missioni con un orientamento di lungo periodo, un metodo capace di cambiare il modello produttivo del nostro Paese. In questo contesto è stato di recente modificato il codice degli appalti, che presuppone un nuovo modello di rapporto tra pubblico e privato".

In che senso? Ci spieghi.

"La partita del rapporto tra pubblico e privato è stata per troppo tempo limitata a una questione di efficienza della spesa pubblica, e non di qualità e impatto della spesa. L’idea alla base del nuovo codice degli appalti è di chiamare il privato a una maggiore responsabilità nella costruzione del valore pubblico, dunque non più un rapporto di semplice fornitura, ma di partnership. Per il privato è una grandissima occasione e un importante banco di prova. Così le imprese sono costrette a pensare e proporsi in una logica diversa nei confronti del pubblico, come foriere di innovazione e aggiornamento del modello di servizi. È una sfida di particolare interesse per la cooperazione, che ha quelle caratteristiche per costituzione".

Veniamo all’aggiornamento del piano industriale: quali sono le novità?

"Ecco, partendo proprio da questo orientamento strategico di fondo, quello di provare a generare valore, il piano sviluppa alcuni macrotemi. In primis, si pone l’obiettivo di proporre al mercato quella visione integrata che solo un consorzio a mutualità prevalente che ha all’interno tanti soci che danno servizi è in grado di offrire. Il Pnrr ci pone davanti all’esigenza di integrare filiere di servizi ad alto valore aggiunto nelle missioni. Il primo obiettivo è di proporsi in termini distintivi sul mercato per generare valore pubblico, come una realtà capace di offrire servizi dalla progettazione alla realizzazione".

In quali settori?

"Innanzitutto nuovi modelli di servizi alla persona, ottenuti integrando la filiera dei servizi assistenziali (telemedicina, assistenza domiciliare, sensoristica). È un tema interessante in termini di sostenibilità del vivere, in particolare utilizzando la tecnologia per migliorare l’assistenza alla terza età. Poi la promozione delle comunità energetiche, la cui realizzazione presuppone un soggetto aggregatore e lo sviluppo di progetti pilota e replicabili. È un altro degli asset su cui stiamo provando a ragionare, comunità energetiche e gruppi di autoconsumo collettivo, per avere impatti importanti sulle comunità".

Il secondo obiettivo del piano?

"Ampliare a standardizzare servizi e asset offerti ai soci, cercando di arricchire lo scambio mutualistico. Quindi, offerta di servizi integrati al pubblico e offerta di servizi a valore aggiunto ai soci".

Ovvero?

"Stiamo sviluppando il tema della digitalizzazione e della gestione dei servizi di facility management. Uno degli asset principali su cui stiamo investendo è l’ofm, open facility management, piattaforma innovativa che consente di sviluppare e ripensare servizi in chiave digitale, aumentandone l’efficienza. Stiamo anche sviluppando moduli per valutare l’impatto di questi servizi in termini pubblici con sistemi informativi aziendali e metriche di impatto sociale e ambientale e indagando l’importante ruolo dell’intelligenza artificiale con progetti dedicati".

Da qui l’evoluzione della funzione di Cns al ruolo di "competence center".

"Più che di evoluzione, parlerei di integrazione della funzione nella nostra missione istituzionale. Di fatto questa idea si traduce in attività per lo sviluppo delle cooperative socie: in primis in attività di osservazione e documentazione, ricerca e sviluppo applicativo da mettere al servizio dei soci. Il secondo blocco è invece l’attività di formazione, poi c’è la collaborazione in termini di progettazione".