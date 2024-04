Coach Caja fa il pieno di rimpianti: "Non siamo riusciti ad arginarli"

AGRIGENTO

È un ko che fa male, anche perché un’eventuale vittoria, in vista poi della doppia sfida interna di mercoledì con Treviglio e di domenica con Torino, poteva permettere alla Fortitudo di centrare il secondo posto del girone Rosso. La corsa a due con Udine rimane invece al momento invariata, anche se con una partita in più da giocare, l’ago della bilancia è ancora dalla parte di Fantinelli e compagni.

Contro Agrigento invece sono stati decisivi i canestri di Ambrosin, 32 punti e assoluto dominatore del match e i rimbalzi 16, di cui 10 in attacco, di Polakovich. "Bravi loro, hanno fatto quel che dovevano, Agrigento ha giocato una partita gagliarda credendoci sempre e tenendo un ritmo di gioco basso senza disunirsi anche davanti ai nostri vantaggi per rimanere attaccati al match – sottolinea coach Attilio Caja –. Certo noi dobbiamo recriminare per non essere riusciti a limitarli".

Il riferimento ovviamente è ad Ambrosin e Polakovich: "Hanno deciso la sfida e chi doveva pensare a queste situazioni non è riuscito ad arginare i due giocatori e ciò ci hanno condannato alla sconfitta".

Recriminazioni e rimpianti per una Fortitudo apparsa poco lucida e decisamente distratta. Il bilancio è di 14 palle perse e solo 4 recuperate dice molto di una squadra che numericamente vince la lotta ai rimbalzi (37-45), ma in attacco fatica con brutte percentuali al tiro.

Filippo Mazzoni