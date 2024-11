Coalizione Civica contro il Passante: "Dopo le alluvioni va ridiscusso"

Tornano i malumori sul Passante in maggioranza (nella foto, una vecchia protesta). L’ultima bordata, dopo le recenti alluvioni, arriva da Coalizione Civica – che vede alcuni esponenti candidati nella lista di Avs alle Regionali – attraverso un dispaccio chiamato ‘Quel che viene a galla dall’alluvione’. "Siamo sicuri che oggi l’allargamento del Passante di mezzo sia una priorità? – si chiedono da Coalizione –. Crediamo e abbiamo chiesto che a condizioni oggettive mutate, a quasi 10 anni dalla valutazione d’impatto ambientale, sia necessario fare una nuova analisi". Rivedere le priorità per Coalizione significa "assumere che la crisi climatica impone tempi non compatibili con quelli delle pubbliche amministrazioni, con i dibattiti sulle grandi opere stradali e autostradali che durano decenni, progetti

che vengono rinnovati, migliorati e adattati per poi diventare vecchi prima della partenza dei cantieri e per i quali vanno cercate le risorse per i rincari".

Secondo Coalizione, invece, le priorità sono "adattamento, gestione del rischio, riduzione delle emissioni". Per questo, oltre alla discussione sul Passante, l’ala sinistra della maggioranza torna a invocare una modifica restrittiva della legge regionale sul consumo di suolo. Più in generale, dopo le alluvioni, "pensare di tornare a una normalità, dove la pioggia

non fa paura, è impossibile se non si cambia approccio".

fra. mor.