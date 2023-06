Coalizione civica e la rete municipalista

Una ‘Rete neo-municipalista per la giustizia sociale e ambientale’ che tenga insieme le varie esperienze civiche di sinistra della Penisola per costruire, a partire dalle città, l’opposizione al governo Meloni. È l’obiettivo dell’incontro di oggi pomeriggio al centro sociale ‘Giorgio Costa’ di via Azzogardino a cui parteciperanno liste civiche di tutta Italia, a partire da Coalizione Civica (nella foto, la vicesindaca Emily Clancy).

La prima parte della discussione, a partire dalle 15, sarà dedicata alla presentazione del Manifesto e della Rete e agli interventi politici sul contesto generale, mentre una seconda parte, dalle ore 17, sarà dedicata al tema della crisi climatica, con esperti e contributi sul tema, a partire da un territorio come quello emiliano-romagnolo, di recente colpito dall’alluvione e dalle sue conseguenze.

Le prime realtà promotrici del manifesto, aperto alle adesioni sono Coalizione Civica Bologna, Coalizione Civica Padova, Adesso Trieste, Sinistra Civica Ecologista Roma, Sinistra Ecologista Torino, Collettiva Varese, Napoli Solidale, Jesi in Comune, Fondamenta Cesena.