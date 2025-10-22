Cobham: "Il ritmo, una lingua con molti dialetti"

Ha attraversato il tempo con le bacchette in mano, come un alchimista del ritmo. Ha dato voce al silenzio, ha fatto danzare il tempo. E ora Billy Cobham ci porta ancora una volta in viaggio tra le vibrazioni groove jazz-fusion di Time Machine, l’accolita di eletti con cui domani sul palco del Teatro delle Celebrazioni va sfrangiarsi oltre la frontiera del mainstream, primo dei grandi rendez-vous teatrali del Bologna Jazz Festival. Fianco a fianco dalle 21.15 con Antonio Baldino (tromba), Andrea Andreoli (trombone), Bjorn Arko (sax), Rocco Zifarelli (chitarra), Gary Husband (tastiere) e Victor Cisternas (basso). Sui leggii molte delle composizioni che eseguirà col settetto da pietre miliari come Spectrum, Crosswinds, Total Eclipse, A Funky Thide of Sings e Life and Times.

Mr.Cobham, Time Machine è un nome potente: se potesse riportare la band indietro nel tempo a quali dei suoi progetti musicali sceglierebbe di associarla? "Alla Mahavishnu Orchestra che ho fondato nel 1971 con McLaughlin, debuttando due anni dopo con Spectrum. Settetto di strumenti a fiato più batteria, tastiere, chitarra e basso. Combinazione che riprende, ringiovanendola, quella della mia prima band del 1974".

Ascolteremo buona parte delle pièce di quegli album? "Sì, ma da una nuova prospettiva, oltre a diverse composizioni più recenti".

Ha suonato con leggende e plasmato generi musicali, ma questa nuova generazione di musicisti, alcuni dei quali italiani, ha portato colori inaspettati alla sua tavolozza? "Mi ha fatto scoprire maturità nuove che germogliano nel mondo, che migliorano le mie conoscenze in un processo di apprendimento. Com’è stato lavorare con John McLaughlin e Miles Davis. Esperienze benedette che si sommano".

In un mondo sempre più veloce, se il "tempo" oggi fosse un’illusione, come sarebbe possibile suonarlo? "Ma è non è affatto un’illusione, piuttosto un filo intrecciato a quello che mi è capitato nella vita per cui non smetto di suonare per quanto posso".

Dovendo scegliere un solo battito inciso nel futuro – un colpo di rullante, un respiro di piatto, un silenzio carico di senso – che cosa vorrebbe che ci raccontasse di Billy Cobham? "Che è stato un musicista che ha provato a declinare il ritmo come una lingua con molti dialetti, riflesso delle personalità di ciascuno, legato a un’idea a più dimensioni, in funzione di tutte le situazioni, piatti cinesi, kit. Peculiare come ogni linguaggio, difficile da dire".

Queste le chiavi del successo? "Direi che lo sono state soprattutto l’applicazione e lo studio, lontano da eccessi di colorismo, seppure al filtro della tecnica. La via che ho scelto per testimoniare lo stato di salute del jazz, da Panama a New York". Se potesse comporre una canzone non per una band, ma per una città – diciamo Bologna– come la suonerebbe? "Certificando che è una delle città più stupefacenti che abbia visto: calda, accogliente, un po’ riservata. Un luogo che non vorrei necessariamente uniformare alla mia musica".