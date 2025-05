Coca e bilancino in casa, ex ultrà arrestato

Ex ultrà arrestato a Pianoro. Il 60enne italiano deve rispondere dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: sequestrati cocaina, soldi, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento. I carabinieri sono giunti nei giorni scorsi all’arresto dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, perché il 60enne, già da tempo, era sospettato di essere coinvolto in un traffico di sostanze stupefacenti, nello specifico di cocaina.

L’uomo è stato a lungo attenzionato dai carabinieri di via San Ruffillo, nonostante risiedesse già oltre il confine bolognese, in territorio di Pianoro. Proprio pochi giorni fa è stato fermato e identificato mentre si stava allontanando dalla sua abitazione. In quel frangente il 60enne è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di sette dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un totale 5,80 grammi circa. La droga era occultata all’interno del suo portafogli.

In virtù di quanto trovato dai militari durante la perquisizione personale, i carabinieri hanno esteso le operazioni di perquisizione anche alla sua abitazione, all’interno della quale sono stati trovati: un bilancino di precisione ancora con tracce di cocaina, un involucro unico di cocaina del peso di 25 grammi circa, cinque dosi di cocaina per un peso complessivo pari a 4,3 grammi circa, 25 grammi di mannitolo utilizzato come agente di taglio della sostanza stupefacente, vario materiale utilizzato per il confezionamento e una somma di denaro contante pari a 690 euro. Il tutto era nascosto in un cassetto, chiuso a chiave.

La droga, il materiale e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’uomo, arrestato, su disposizione del pubblico ministero di turno della procura della Repubblica di Bologna, è stato tradotto in camera di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima, al termine del quale l’arresto è stato convalidato e l’uomo condannato con pena sospesa e senza che venisse emessa una misura cautelare.

z. p.