Coca in tasca e pistola in camera

La pistola era dove di solito si tengono i calzini: nel comodino, vicino al letto. L’hanno trovata i carabinieri del Radiomobile nella perquisizione a casa di un 54enne albanese. L’uomo era stato controllato in zona Cirenaica: aveva con sé un grammo di cocaina e 200 euro in contanti. I militari hanno così deciso di estendere la perquisizione a casa, dove sono spuntati la pistola calibro 9x19, funzionante, e un caricatore con 5 proiettili, tutto illegalmente detenuto. In un giubbino c’era poi altra cocaina (9 grammi). L’uomo è stato arrestato per spaccio e detenzione di armi illegale e portato alla Dozza in attesa di convalida.