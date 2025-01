Bologna, fermato con la coca fuori dal bar: nei guai al Fossolo il ‘nonno pusher’

Bologna, 17 gennaio 2025 – Non ambiva a diventare famoso come il protagonista di ‘The mule’ di Clint Eastwood, ma dall’alto delle sue 73 primavere, poteva vantare, anche lui, un discreto giro di spaccio. E probabilmente, tra concorrenti di vent’anni e anche meno, non doveva passare inosservato. Di sicuro, stando a quanto ritrovato a casa sua dai carabinieri, il ‘nonno pusher’ sapeva gestire bene i suoi affari. L’uomo, originario dell’Algeria, irregolare in Italia, è finito l’altro giorno in un controllo dei militari del Radiomobile, impegnati in un servizio a larga scala, che ha toccato anche il centro e la zona di piazza XX Settembre, finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti.

I carabinieri hanno notato l’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, all’interno di un bar in zona Fossolo, intento a parlare con altri avventori. Così hanno deciso di procedere a un controllo. Alla vista dei militari, però, il settantatreenne ha tentato di uscire senza farsi notare dal locale, per evitare di essere fermato: cosa che è puntualmente accaduta appena messo un piede in strada. Subito l’uomo si è mostrato molto nervoso, tanto da far insospettire i carabinieri che hanno così deciso di approfondire il controllo: l’anziano spacciatore è stato trovato così in possesso di 12 dosi di cocaina per un totale di circa 8 grammi, oltre a 350 euro in contanti.

I carabinieri si sono quindi spostati a casa dell’uomo, per una perquisizione domiciliare: nell’appartamento sono stati trovati altri 3.900 euro, ritenuti provento di spaccio. Alla luce di quanto indicato, la cocaina e il denaro sono stati sequestrati, mentre il 73enne è stato arrestato. In direttissima, l’altra mattina, l’arresto è stato convalidato e l’uomo rimesso in libertà in attesa della sentenza, posticipata per la richiesta dei termini a difesa.