Coca per le piazze in periferia . Scacco al clan delle Caserme Rosse

Chi entrava nel sodalizio, godeva di un pacchetto clienti già nutrito, a garanzia di guadagni certi; di assistenza legale in caso di arresto; di un ‘posto fisso’ in piazze di spaccio ben rodate e definite. Un sistema, insomma. Simile a quello dei clan di camorra, ma in scala bolognese. Decapitato, ieri all’alba, dai carabinieri. Che, con l’operazione ‘Caserme rosse’ hanno di fatto scardinato un sodalizio dedito al traffico e allo spaccio di cocaina e hashish, con un parco clienti trasversale e ‘fidelizzato’, che andava dallo studente universitario al commercialista e l’avvocato. Ottantasei i capi d’imputazione, undici le misure cautelari in carcere firmate dal gip Domenico Truppa (otto eseguite, altri tre degli indagati risultano latitanti), su richiesta dei pm Luca Venturi e Flavio Lazzarini della Dda, che hanno coordinato due anni di indagini dei militari del Nucleo investigativo.

Accertamenti che hanno portato a delineare il contesto in cui il sodalizio, con a capo El Alam El Gharbaoui, marocchino pregiudicato di 48 anni residente al Pilastro, si muoveva.

Una rete strutturata e piramidale: El Gharbaoui era il vertice; sotto di lui si muovevano i capi delle piazze di spaccio che, a loro volta, disponevano di ‘cavalli’ per la vendita della droga su strada. Ventuno gli indagati totali, venti marocchini, un italiano: gli otto capi rispondono anche di associazione a delinquere. Gli accertamenti dei militari dell’Arma si sono concentrati nel biennio 2019-2020, periodo contraddistinto dal lockdown dovuto al Covid. Malgrado il contesto di limitazioni imposto dalla pandemia, attraverso indagini tecniche e attività tradizionali di osservazione e pedinamento, i carabinieri hanno ricostruito un’attività d’affari più che fiorente per il gruppo, che gestiva diverse piazze in periferia. La base logistica, però, era il parco delle Caserme Rosse, in zona Corticella. Qui, oltre a spacciare, c’erano anche dei siti di stoccaggio della droga, che il gruppo acquistava da più ‘grossisti’ sparsi sul territorio nazionale e anche in Marocco. Non solo. Oltre al ‘quartier generale’ di Corticella, gli spacciatori, forse prendendo ispirazione da Narcos, nascondevano la droga sotterrandola, come faceva Pablo Escobar con i soldi, in uno spiazzo boscoso in zona Trebbo di Reno. Così i pusher non giravano mai con troppa droga in tasca, ma solo quella necessaria a soddisfare i bisogni dei clienti. Tantissimi e affezionati: ogni pusher ‘arruolato’ aveva un telefonino fornito dal sodalizio, su cui riceveva le chiamate degli acquirenti già registrati. E una zona di azione ben definita: in città, la banda di El Gharbaoui gestiva, oltre a Caserme Rosse, lo spaccio sotto al Treno della Barca; in piazza dell’Unità e al parcheggio del Lidl di via Stalingrado; a quello del Centro Lame; nei pressi del giardino Anna Maria Manzolini; e nel parco di via Abba. Luoghi che non erano però immuni da intrusioni di concorrenti in affari. Quando questo accadeva, come verificato nel corso dell’attività di indagine, il capo era subito pronto a far valere, "con la sua forza intimidatrice", come dice il gip Truppa nelle 355 pagine di ordinanza, il suo ruolo. In una circostanza agli atti, a marzo del 2020, un pusher aveva sconfinato nel territorio di El Gharbaoui e colleghi. Era stato pestato dagli spacciatori ‘padroni di casa’, che poi avevano riferito l’accaduto al capo che, a sua volta, si era confrontato con il capo del pusher rivale. E aveva ottenuto ragione. Condotte reiterate, con un giro d’affari per centinaia di migliaia di euro, che ieri, con l’esecuzione delle misure in carcere, ha visto uno stop.