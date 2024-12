Coca su appuntamento. Arrestato un 26enne

Arrestato per spaccio un 26enne, di origine marocchina: consegnava cocaina su appuntamento. I poliziotti della Mobile (IV Sezione Crimine Diffuso), nei pressi del parco di via Zanardi hanno notato tre uomini nordafricani vicino alla scuola dell’infanzia Manzini. Poco dopo un ragazzo ha consegnato soldi a uno dei tre, che in cambio gli ha dato un involucro di colore bianco. Il giorno dopo la scena si è ripetuta per tre volte. Addosso al 26enne sono stati trovati 255 euro, un cellulare e 10 involucri di cocaina di 8 grammi circa, occultati in un sacchetto di colore azzurro.