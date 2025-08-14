Cocaina e armi in cantina: condannato

Nuova condanna, a otto anni di reclusione, per Myslim Muca, albanese 34enne arrestato il 15 luglio a Bologna dalla polizia per detenzione di oltre 11 chili di cocaina e di una pistola e processato in direttissima.

La Procura con il pm Roberto Ceroni ha chiesto per lui 11 anni, la difesa (avvocato Fausto Bruzzese) ha scelto il rito abbreviato, il giudice ha concesso le attenuanti generiche per l’atteggiamento collaborativo del 34enne e le ha valutate equivalenti alle aggravanti.

Muca in passato era stato condannato a 14 anni per il concorso anomalo in un omicidio commesso a Bologna il 26 settembre del 2011, di un muratore romeno di 25 anni, Julian Cojocaru. Per questo reato e per sfruttamento della prostituzione, il 34enne era stato in carcere dal 2011 al maggio del 2024.

Gli investigatori, nelle scorse settimane, hanno tenuto d’occhio l’uomo, controllando i suoi spostamenti, e poi hanno deciso di perquisire la sua abitazione a San Lazzaro di Savena.

Qui, nella cantina è stato trovato un borsone con 10 panetti di cocaina, per un peso di 11,4 chili e un revolver Arminius 38 Special nascosto in un forno da incasso e poi, in seguito agli accertamenti, risultato rubato in provincia di Siena nel novembre del 2022.

All’interno della custodia dell’arma c’era inoltre un calzino contenente 23 proiettili.