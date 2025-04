Cocaina e hashish in via Zanardi: arrestati 2 ragazzi

Bologna, 20 aprile 2025 – Ragazzo sorpreso con la cocaina, i carabinieri decidono di approfondire e scovano altra droga in casa: arrestate due persone. E’ accaduto l’altro giorno in via Zanardi, a Bologna. Un 26enne e un 27enne, di nazionalità tunisina, domiciliati in città, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo investigativo di Bologna per spaccio.

Le segnalazioni dei cittadini

L’arresto è stato eseguito durante un servizio antidroga che i carabinieri stavano effettuando in quella zona, per verificare la presenza di persone sospette che erano state segnalate aggirarsi nel quartiere.

Il controllo

Il 27enne è stato controllato all’uscita di un palazzo condominiale e trovato in possesso di un paio di confezioni di plastica contenenti complessivamente 135 grammi di cocaina. I carabinieri hanno approfondito il controllo all’interno del palazzo, individuando l’appartamento da cui era uscito il 27enne. Hanno quindi deciso di approfondire e hanno proceduto a svolgere altri accertamenti nell’abitazione utilizzati dal giovane.

L’esito dei controlli

I militari dell’Arma hanno così scoperto che dentro c’erano altre persone, tra cui il 26enne, trovato in possesso di 52 grammi di hashish e del materiale adatto alla pesatura e al confezionamento della sostanza.

La direttissima: carcere e divieto di dimora

Su disposizione della Procura di Bologna, gli arrestati sono stati poi giudicati, martedì, con giudizio direttissimo all’esito del quale per il 27enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere e per il 26enne il divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna.