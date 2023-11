Bologna: assume cocaina, morto dopo mesi di coma. Presi i pusher

Bologna, 25 novembre 2023 – Morì dopo aver assunto cocaina, ora i carabinieri hanno identificato i pusher. Si tratta di due fidanzati italiani, un 51enne residente in Valsamoggia e una 30enne residente a Imola, entrambi indagati per morte o lesioni come conseguenza di altro delitto e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna risalgono al dicembre scorso, quando un 55enne, residente in Valsamoggia, fu ricoverato in ospedale in gravissime condizioni, a seguito di un malore che gli era venuto in casa dopo l’assunzione di cocaina.

Dopo mesi di coma irreversibile, il 14 luglio di quest’anno il 55enne è morto.

Ricostruendo i fatti accaduti, i carabinieri sono riusciti a risalire all’identità dei due indagati, una coppia di fidanzati attivi nel traffico di droga e sospettati di aver ceduto le dosi di cocaina che provocarono la morte dell’uomo che conoscevano da qualche tempo. Il 51enne, arrestato a Bari quattro giorni fa, ora si trova in carcere. Per la trentenne obbligo di dimora nel Comune di Imola.