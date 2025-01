Cocaina nascosta nella macchina per il ghiaccio e in cassaforte: arrestato

Bologna, 7 gennaio 2025 - Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Il tutto è accaduto l'altro giorno nel quartiere Navile, durante un controllo alla circolazione stradale effettuata dai militari dell'Arma.

I carabinieri hanno infatti controllato un uomo alla guida di un'utilitaria che quando è stato fermato ha subito mostrato segni di nervosismo e preoccupazione, tanto da insospettire i militari dell'Arma che lo hanno perquisito.

La droga sequestrata dai carabinieri

All'interno dell'auto, nascosto all'interno del vano portaoggetti, i militari dell'Arma hanno trovato 110 grammi di cocaina. A quel punto la perquisizione è stata estesa all’interno di due distinte abitazioni, entrambe situate in città e nella disponibilità dell’uomo dove i carabinieri hanno trovato, nascosti dentro una cassaforte e una macchina utilizzata per il ghiaccio, più di 1,2 chili di cocaina.

Nelle altre stanze degli appartamenti i carabinieri hanno anche recuperato alcuni documenti di identità, tessere sanitarie e carte di pagamento bancarie intestate a terze persone e alcuni bilancini di precisione elettronici ancora sporchi di cocaina.

Oltre alla droga i carabinieri hanno recuperato anche un’ingente quantità di denaro contante, pari a 36mila euro circa, suddivisa in banconote di vario taglio e vari monili in oro. Tutto il materiale rinvenuto, la droga e quella da taglio, il denaro e il materiale utilizzato per il confezionamento, è stato posto sotto sequestro. L’uomo, originario del Marocco, dopo le procedure di identificazione e di rito, è stato arrestato e portato in carcere.