Cocaina pronta per il consumo. Due spacciatori in manette

Oltre mille euro, considerati provento di spaccio, e 22 palline di cocaina, pronte per essere vendute. Sono stati sequestrati nei giorni scorsi dai poliziotti della Squadra mobile, nel corso di controllo del territorio tesa al contrasto dello spaccio. A finire in manette, in via Guelfa, sono stati due cittadini marocchini, entrambi irregolari sul territorio. Ad attirare l’attenzione dei poliziotti è stato uno dei due nordafricani che, a bordo di una bici, superava una recinzione danneggiata per nascondere una scatola all’interno di una fessura di un ponte. Poco dopo, lo stesso uomo cedeva la sua bicicletta al connazionale, che si recava nei pressi della fessura, dove dava qualcosa a un presunto cliente, avvicinatosi a bordo di un’auto.

Al termine dello scambio, i due compari si ritrovavano e si passavano qualcosa, poi rivelatosi essere denaro contante. A quel punto i poliziotti hanno fermato e identificato i due marocchini, di 30 e 22 anni, che, perquisiti, sono stati trovati in possesso rispettivamente di 1.051 euro e 75 euro. Denaro subito sequestrato perché ritenuto provento di spaccio. Nella scatola poi, recuperata all’interno della fessura, sono state invece trovate 22 palline di cocaina, per un totale di circa 16 grammi.

I due sono stati quindi arrestati in flagranza per spaccio: dopo la direttissima, l’arresto è stato convalidato e ai due, irregolari sul territorio nazionale, è stato notificato l’ordine di espulsione dall’Italia ai sensi del Testo Unico dell’Immigrazione.