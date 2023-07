Cocomeri e meloni in festa a Decima

A San Matteo della Decima ultimo giorno oggi per ‘La cucombra’. E’ la tradizionale sagra, alla trentesima edizione, dedicata a cocomeri e meloni in programma alla ‘Corte Castella’, in via Fossetta. La festa è organizzata e promossa dall’associazione carnevalesca ‘Re Fagiolo di Castella’ in collaborazione col Comune di San Giovanni in Persiceto. "La sagra – spiegano gli organizzatori – è nata nel 1993 per valorizzare la produzione locale di cocomero e melone, che nella zona di Decima hanno un gusto speciale, allo stesso tempo più saporito e più dolce". In funzione un ristorante con cucina tradizionale: gnocchini fritti, salumi e pesce fritto, servizio bar e degustazione cocomeri e meloni.