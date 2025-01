Codice della Strada, gli inasprimenti. Sanzioni, arresti e dispositivi speciali

Nel nuovo Codice della Strada, fortemente voluto dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini (foto), entrato in vigore il 14 dicembre scorso, la tolleranza per chi si mette alla guida ubriaco è praticamente zero. Infatti, se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro la sanzione sarà compresa tra 573 e 2.170 euro, con una sospensione della patente da tre a sei mesi. Se il tasso alcolemico è tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si è puniti con la doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a sei mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro) e sospensione della patente da sei mesi a un anno. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, la contravvenzione è punita con sanzione detentiva e pecuniaria (arresto da sei mesi a un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro) e sospensione della patente da uno a due anni. Tutte le ipotesi di guida in stato di ebbrezza portano alla decurtazione di 10 punti dalla patente. È previsto anche il divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi al volante e per i cosiddetti ’ubriachi recidivi’ c’è l’obbligo dell’alcolock sull’auto, dispositivo che impedisce l’avvio dell’autovettura in caso di stato di ebbrezza e funziona come un etilometro: non appena si siede in auto, il conducente deve soffiare nell’apparecchio e l’alcolock, se rileva un tasso alcolemico elevato, blocca l’avviamento fino a quando il valore tornerà sotto i limiti previsti.

m.ras.