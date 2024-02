Codici bianchi e verdi. Nuovi spazi al Maggiore

All’Ospedale Maggiore si realizzerà un open space destinato ai pazienti con i codici verdi e bianchi. Dopo il recente avvio dei Cau, è già in arrivo una nuova trasformazione per il comparto dell’emergenza-urgenza, che comporterà una modifica sostanziale degli spazi e della presa in carico dei pazienti. Una miglioria di grande portata, che fa parte degli interventi previsti dal maxi-piano dal valore di oltre 46 milioni di euro per le strutture sanitarie regionali. Tra i sette progetti finanziati che riguarderanno l’edilizia sanitaria, c’è la creazione dell’open space all’interno del Maggiore, che sarà in grado di migliorare la performance del plesso ospedaliero, andando incontro alle esigenze dei pazienti e degli operatori sanitari.

"Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire agli utenti un miglioramento degli spazi di trattamento e presa in carico per i pazienti in codice azzurro e verde, soprattutto per quelli che, per condizioni cliniche o fragilità, necessitano di essere barellati – fanno sapere dall’Azienda Usl –. Oggi questa attività si svolge tutta nei quattro ambulatori (dal numero uno al quattro, ndr) con i pazienti che, dopo la visita, tornano a sostare nei corridoi o alla postazione di bassa complessità, dove il medico visita in un angusto spazio adiacente al triage i pazienti deambulanti".

"In futuro i due open space analoghi all’area rossa, postazione di lavoro medico infermieristica circondata da sei-otto postazioni per paziente, consentiranno un miglioramento degli spazi di presa in carico e di lavoro sui pazienti di media complessità, codici azzurri e verdi, con un deciso miglioramento dell’esperienza vissuta dai cittadini, che troveranno in queste aree una migliore organizzazione degli spazi – proseguono dall’Ausl –. Contestualmente, al termine di questa riorganizzazione, avverrà anche una rimodulazione della sala d’attesa e degli spazi dove si svolge il triage".

La creazione dell’open space, intervento dal valore di 1,35 milioni di euro, è uno dei quattro investimenti in programma nelle strutture sotto le Due Torri. Per l’Ausl, infatti, è previsto anche l’avvio di un ‘day service’ riabilitativo e di laboratori di neuroscienze, un primo stralcio, all’interno del padiglione A del Bellaria. A questi, si aggiungono il potenziamento della banca regionale dei gameti al padiglione 29 dell’Irccs Policlinico Sant’Orsola, grazie a un finanziamento di 700mila euro, e la rifunzionalizzazione del piano di copertura dell’edificio monoblocco all’Istituto ortopedico Rizzoli, per 2,2 milioni.