Codrignani, ’signora narcisista’

Appuntamento domani alle 18 alla Coop Ambasciatori, per la presentazione del libro della bolognese Giancarla Codrignani, La vecchia signora narcisista. Il Parlamento della Prima Repubblica (Pendragon). Ne parlano con l’autrice Aldo Balzanelli e Sandra Zampa.

Dopo aver ritrovato un intervento del 14 marzo 1985, nel quale esponeva le perplessità del suo partito davanti all’adesione del governo Craxi a un progetto americano di difesa aerea, una ex-parlamentare della Sinistra Indipendente – ora vecchia signora – decide di raccontare e raccontarsi attraverso la storia dei suoi anni trascorsi in Parlamento. Nel riprendere in mano le battaglie del passato – dalla laicità dello Stato ai diritti delle donne, passando per economia, geopolitica e integrazione – Codrignani riporta riflessioni lucide e attuali.