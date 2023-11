Cognetti: "Scendo a valle, nel mio Nebraska"

Paolo Cognetti, il titolo del suo ultimo libro è ’Giù nella valle’ (Einaudi). Una dichiarazione di intenti?

"Sì, non sono un sono uno scrittore di montagna e mi arrabbio quando mi chiamano così. Racconto i luoghi che sto vivendo, che conosco: in questo momento sono le montagne. Ma ho raccontato New York, Milano e altro racconterò. È stato come dire, scendo, di nuovo, in mezzo a uomini e donne in questa valle che è quasi una periferia urbana, dove la città allunga i suoi tentacoli con le fabbriche, l’autostrada, le brutture. Anche i temi sono giù, mentre La felicità del lupo (Einaudi, ndr) era alto e luminoso, parlava di amore e di amicizia, di rifugio".

Se lo sguardo si alza spesso verso il monte Rosa – verso una casa a Fontana Fredda, con due alberi piantati da un padre, un larice e un abete per i due figli Luigi e Alfredo – Cognetti dunque ci porta nella Valsesia, un mondo di ombre e durezza. Il suo "Nebraska". Non a caso sono pagine con tanti suoi padri letterari in controluce – i narratori americani, fra cui Raymond Carver– ed esplicito è il riferimento all’album di Bruce Springsteen. Non a caso l’autore premio Strega per Le otto montagne presenta oggi alle 18.30 il volume al Mast con il cantautore Vasco Brondi ("una di quelle amicizie in cui ti riconosci. Bologna la conosce bene e mi farà da guida").

La valle è un mondo duro, fra alcol e armi. Un mondo selvaggio come suggerisce il primo capitolo in cui i protagonisti sono due cani?

"Il riferimento è a Jack London, pensavo a lui scrivendo di cani. Che però non faccio parlare: non mi piacciono i racconti con gli animali umanizzati. Questi cani si comportano da cani. Ci sono scene che richiamano al Canada e all’Alaska, che ho visitato. Ho un divieto morale di raccontare posti che non ho visto".

Rispetto ai precedenti, il libro ristringe il campo sempre di più, raccontando una manciata di giorni. Anche questo un omaggio al racconto e ai suoi autori di riferimento?

"È una forma che mi piace, io vengo dal racconto breve e Le otto montagne sono state anche ua sfida verso me stesso, per vedere se ero in grado di scrivere un romanzo. È stato il primo e forse finora l’unico: mi piace che i lettori vadano dritti fino alla fine".

E intanto ha riscritto il suo ’Nebraska’.

"Mi piace avere un riferimento quando scrivo, mi serve a sentirmi libero. Nella Felicità del lupo avevo deciso che la ‘gabbia’ sarebbero state le Trentasei vedute del Monte Fuji di Okusai, per un libro molto pittorico. Ogni mattina ne osservavo una e mi mettevo a scrivere, come un rito psicomagico. Stavolta è stata la musica, ho ripreso la chitarra, mi sono studiato gli accordi di Nebraska e anche il mondo del folk americano: è stata la musica a dettarmi il libro, mi interessava che la lingua suonasse".

Anche per questo presenta il libro con Brondi?

"Ci siamo conosciuti qualche anno fa a Ferrara. Avevamo le stesse passioni per la Beat generation, il buddismo. Lui è lacustre ed è venuto la prima volta in montagna con me, l’ho portato a 4mila metri. Ora sta scrivendo la colonna sonora del documentario cui sto lavorando".

Di che cosa si tratta?

"Ho girato fra maggio e settembre, cioè la stagione che passo in montagna: ci sono tanti animali, tanto bosco. È un racconto delle stagioni che passano, del tempo, del ghiacciaio che si scioglie. Finirò di montarlo in inverno e vediamo se qualche bel festival ce lo prende".

Nel libro tornano i temi ambientali. E comprende un poema, ’La battaglia degli alberi’.

"É un poema gaelico del Seicento, misterioso, un’Iliade con eroi antichi impersonati da alberi. Non si capisce se si battano fra loro, ma io ho immaginato il taglio del bosco, gli alberi contro gli esseri umani e la crisi ambientiale dei nostri tempi. L’uomo ha dichiarato guerra alla terra e lei si difende con i suoi mezzi, le alluvioni, i terremoti...".

Nella ’valle’, però, c’è una protagonista femminile, incinta. Un messaggio di speranza?

"Sì. È la betulla, in mezzo a due conifere, il larice e l’abete. Era uno degli alberi preferiti di Rigoni Stern, che amava la cultura russa in cui la betulla rappresenta sempre la vergine, la sposa. È una presenza gentile, acquatica ed Elisabetta è così, porta cura e amore. E c’è la cagnolina: le due si incontrano, si adottano".

Lei vive ancora un po’ in montagna e un po’ in Val d’Aosta?

"Metà e metà. Ho capito che è questa la mia dimensione, perché ho due occhi e sguardi su due mondi: Milano ed Estoul. Posso raccontarli entrambi e fare da tramite. In città mi manca sorpattutto l’acqua, lassù la vita sociale e artistica. Che manca anche alla montagna: il rifugio che ho aperto, infatti, ha lo scopo di portare un po’ di arte e letteratura. Ospito corsi, progetti, associazioni, cose piccole".

E non si ripeterà invece il suo festival?

"Era diventato troppo grosso e allora queste manifestazioni invece che portare del buono alla montagna portano disastri".