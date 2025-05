Coincidenze, ignorata la petizione

E’ caduta per ora nel vuoto la raccolta firme promossa nel febbraio scorso e sostenuta anche dal Cai di Bologna. L’appello chiede una revisione degli orari dei treni in particolare tra Porretta Terme e Pistoia, perché dopo l’attivazione della bretella per Pianoro e la rimodulazione delle corse, le coincidenze verso il versante toscano dell’Appennino, sfruttate soprattutto dagli escursionisti, sono di fatto saltate. "In pratica si è verificata una interruzione dei collegamenti, e quindi del traffico passeggeri, fra Bologna e Pistoia, con il conseguente isolamento della montagna pistoiese", scrivono i promotori dell’iniziativa, che si rivolgono per questo alle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, alle aziende di trasporto regionale Trenitalia e Trenitalia-Tper e ai Comuni coinvolti, ovvero Pistoia, Sambuca Pistoiese e Alto Reno Terme. Ad oggi, però, le risposte scarseggiano. Come comunicano gli stessi promotori della petizione ai firmatari, con una risposta pubblicata anche sul sito del Cai di Bologna in cui si parla di "risultati purtroppo ancora scarsi".

L’appello, con in calce 148 firme, è stato inviato lo scorso 17 febbraio alle istituzioni e alle aziende di trasporto, con posta certificata, e una prima risposta è giunta da parte dell’assessore ai Trasporti della Toscana il 28 marzo. Dopo aver raccolto altre firme, i promotori della petizione hanno poi inviato un sollecito il 16 aprile ai destinatari che non avevano ancora risposto. Il 24 aprile è arrivata la risposta anche della direzione Trenitalia della Toscana. Dal lato emiliano-romagnolo, invece, ancora silenzio. "Pochi ci hanno risposto – sottolineano i promotori – e nessuno ha fornito indicazioni specifiche sulla volontà della propria struttura di intervenire per modificare lo stato di fatto".