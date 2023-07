Coinvolgere e integrare contro il disagio

Daniele Ravaglia*

Ho trovato di grande interesse la ’teoria dei punti focali’ esposta nell’editoriale a firma di Luca Dondi Dall’Orologio, ad di Nomisma. L’accordo implicito, che porta persone e gruppi, intenzionati a compiere attività antisociali, a ritrovarsi in certi luoghi della città (i punti focali) è influenzato da una serie di fattori, più o meno consci: dalle precedenti esperienze fino all’estetica dei luoghi. Credo che la formula possa funzionare anche in positivo. In città o nei luoghi di villeggiatura, viene spontaneo ripercorrere quelle strade, ritrovarsi in quei luoghi dove si sono vissute esperienze piacevoli.

*Vicepresidente Confcooperative Terre d’Emilia