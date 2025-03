"Coinvolgeremo tutto il quartiere"

C’è ancora grande soddisfazione nella voce di Nerio Risi e Laura Alberti della macelleria ‘Risi Nerio’ in via Amaseo, attività vincitrice lo scorso anno dell’iniziativa Vetrine Rossoblù. Un’idea a cui i titolari parteciperanno anche quest’anno, guidati dalla fede e dalla passione per la propria squadra, che seguono da sempre.

"Per l’occasione avevamo coinvolto tutto il quartiere e il traguardo, raggiunto grazie ai nostri clienti, è stato per noi un enorme segnale d’affetto e motivo di orgoglio", dicono. Fin da ora, per questa edizione, nuove idee stanno iniziando a sbocciare, pensando già a come poter allestire la vetrina con qualcosa di sempre più originale.

"Ci vorrà un po’ di tempo, ma vogliamo rinnovarci ulteriormente – confidano –. È un’iniziativa che apprezziamo molto, soprattutto perché addobbare la nostra vetrina, lo scorso anno, ha rappresentato un momento che ci ha divertiti molto, facendoci tornare bambini: non vediamo l’ora di replicare e rivivere questa euforia".

Non solo. "Abbiamo tanti clienti storici che ci danno alcuni consigli o spunti, attraverso una condivisione e un coinvolgimento unici, che è poi il senso profondo per cui aderiamo al progetto". Il tutto senza dimenticare la propria fede calcistica: "La nostra squadra è tutto per noi. Esultiamo, soffriamo, festeggiamo e gioiamo insieme a lei – concludono –. Quello per il Bologna, infatti, è un amore che non potrà mai finire".