Col passamontagna rapinano un ottantaduenne

Con il volto coperto da passamontagna, sono spuntati fuori da una siepe e hanno aggredito un anziano, per rapinarlo dello zaino. È successo venerdì pomeriggio, intorno alle 18, in via Codivilla, sui Colli. Stando a quanto raccontato dalla vittima, un signore di 82 anni, agli agenti delle Volanti intervenuti, i due rapinatori lo avrebbero aggredito mentre stava passeggiando nei pressi del giardino Remo Scoto, diretto verso la chiesa di San Michele in Bosco. I due, descritti come giovani, sui vent’anni, che parlavano italiano ma con accento del Nordafrica, gli sono stati addosso, intimandogli di dare loro lo zaino.

Il pensionato ha tentato di resistere: a quel punto i due lo hanno aggredito, spintonandolo e facendolo finire a terra. E hanno tirato fuori un coltello, con il quale hanno tagliato le cinghie dello zaino, riuscendo così a strapparlo alla vittima. Ottenuto il bottino, i due sono scappati in direzione del bar Pic-Nic. L’ottantaduenne ha chiesto aiuto e chiamato il 113: all’arrivo dei poliziotti era molto provato, preoccupato soprattutto che i due delinquenti potessero andare a rubare a casa sua, visto che nello zaino custodiva anche chiavi di casa e documenti.

Gli agenti lo hanno quindi accompagnato fino alla sua abitazione, controllando che tutto fosse sotto controllo.

Un ennesimo episodio che pone l’attenzione sulla zona dei Colli, dove episodi di furti e rapine sono frequenti. Una zona di cui si era discusso proprio venerdì mattina, quando la capo di Gabinetto del sindaco Matilde Madrid aveva incontrato, assieme al comandante della polizia locale Romano Mignani, alcuni residenti, riuniti nel comitato ComiColli, per lanciare il primo gruppo di ‘controllo di vicinato’ cittadino. Un’iniziativa che nasce proprio dall’esigenza di incrementare la vigilanza, anche con l’aiuto degli stessi cittadini, in zone della città più isolate. Un progetto a lungo atteso dai residenti dei Colli, che continuano a chiedere anche l’installazione di un sistema di videosorveglianza che permetta alle forze dell’ordine di individuare gli autori di aggressioni e reati predatori.

Nicoletta Tempera