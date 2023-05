Colata di fango alle Ganzole, ristorante off limits: “Poteva essere una strage”. Video

Bologna, 18 maggio 2023 – Lì, davanti al tempio delle prelibatezze, la trattoria le Ganzole, ora ci sono solo solo fango e devastazione. Ieri, durante l’ondata di maltempo, una colata di acqua e detriti ha invaso strada, incrocio e probabilmente anche i locali del ristorante.

Scene di devastazione davanti alla trattoria Ganzole

Una frana di proporzioni devastanti, che fortunatamente non ha provocato vittime. “Ma ora – spiega la titolare Evelyn -, noi siamo fuori casa, il locale è inagibile, e tante persone non possono lavorare, come il fabbro o il maneggio”.

Sul posto lavorano ruspe, volontari e forze dell’ordine, dall’esercito alla Protezione civile.

"Il traffico la mattina è molto intenso – spiegano –, per via dei tanti pendolari che si spostano. Questo disastro si sarebbe potuto tramutare in una strage”.