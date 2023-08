Colazione della salute in farmacia

Un classico dell’estate zolese con colazione della salute stamattina nel giardino e sotto il portico della Farmacia Legnani, in via Risorgimento, nel centro di Zola.

Iniziativa gratuita, giunta alla nona edizione sempre in coincidenza con il ferragosto. Una mattinata al fresco ideata e animata da Astorre e Andrea Legnani, che illustreranno alcuni rari pezzi della collezione di confezioni e preparati medicinali, con l’obiettivo non secondario di offrire un po’ di svago e un momento di incontro per i tanti che trascorrono in città questo periodo centrale dell’estate. Appuntamento ad accesso libero, a partire dalle 8,30 e fino alle 11,30.